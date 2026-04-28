Календар юнацької збірної України U-19 на Євро-2026 з футболу

Збірна України з футболу U-19 гарантовано проведе три матчі у рамках чемпіонату Європи-2026.

Команда Дмитра Михайленка стартує на Євро грою проти Хорватії. Поєдинок запланований на 29 червня о 22:00 (за київським часом).

Також "синьо-жовті" зіграють проти збірних Сербії та Італії.

Календар матчів збірної України U-19 на Євро-2026

29 червня, 22:00. Хорватія – Україна

2 липня, 20:00. Сербія – Україна

5 липня, 18:00. Україна – Італія

Поєдинки відбудуться на "Міському стадіоні Бангор".

Юнацьке Євро-2026 відбуватиметься з 28 червня до 11 липня в Уельсі. Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до півфіналу. Переможці 1/2 фіналу зіграють у вирішальному матчі.

Змагання також стане відбором на чемпіонат світу-2027 (U-20), який прийматимуть Азербайджан та Узбекистан.

Нагадаємо, збірна України U-19 під керівництвом Михайленка достроково вийшла на Євро-2026 наприкінці березня.