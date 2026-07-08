Визначився потенційний суперник України у фіналі Євро-2026 U-19

У середу, 8 липня, відбувся матч 1/2 фіналу Євро-2026 U-19 з футболу, у якому збірна Іспанії розгромила Хорватію.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Іспанці відкрили рахунок на 12-й хвилині зустрічі, а на початку та під завершення другої 45-хвилинки довели рахунок до розгромного.

У фіналі, який відбудеться 11 липня, іспанці зіграють із переможцем другого півфіналу Україна U-19 – Німеччина U-19 (початок – 8 липня о 21:00).

Водночас у матчі за 5-6 місця збірна Данії у серії пенальті обіграла команду Італії та забезпечила собі путівку на ЧС-2027.

Євро-2026 U-19

1/2 фіналу

Іспанія – Хорватія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 12 Еспарт, 2:0 – 54 Салінас, 3:0 – 83 Діалло

Матч за 5-6 місця

Данія – Італія 0:0 (5:4 по пен)

Збірна України на груповому етапі чемпіонату Європи 2026 здобула три перемоги, обігравши Хорватію (3:1), Сербію (2:1) та Італію (1:0). Підопічні Дмитра Михайленка вийшли до півфіналу з першого місця та гарантували собі участь на чемпіонаті світу 2027 U-20.