Чемпіонат світу 2026 з сокки: розклад та результати матчів
З 28 серпня по 6 вересня в німецькому Ессені відбудеться чемпіонат світу з сокки 2026 року. Турнір збере 48 національних збірних, які протягом десяти днів боротимуться за звання найкращої команди планети у форматі 6 на 6.
За результатами жеребкування збірна України потрапила до групи I, де її суперниками стали Грузія, Пакистан та Ліван. Українці розпочали виступ на турнірі 28 серпня матчем проти Лівану, а також зустрінуться з Пакистаном та Грузією в боротьбі за вихід до плейоф.
Зазначимо, що у складі "синьо-жовтих" на Мундіалі грають футболісти з досвідом виступів в УПЛ: Ярослав Богунов (ексхавбек Львова) та Віталій Гошкодеря (колишній півзахисник Олімпіка).
Груповий етап, під час якого кожна збірна проведе по 3 матчі, триватиме з 28 серпня по 2 вересня. Плейоф стартує 3 вересня зі стадії 1/16 фіналу, а фінал турніру відбудеться 6 числа першого місяця осені.
В Україні матчі чемпіонату світу з сокки 2026 можна буде дивитися на Київстар ТБ, який ексклюзивно транслюватиме 42 найкращі поєдинки турніру, зокрема всі матчі збірної України. Трансляції будуть доступні в HD-якості з українськими коментарями. Окремі матчі також покажуть на YouTube-каналі Київстар ТБ Спорт.
Груповий етап
48 учасників чемпіонату світу були розподілені на 12 груп, по чотири команди в кожній. За підсумками групового етапу до плейоф вийдуть 32 команди: переможці 12 груп, 12 збірних, які посядуть другі місця, а також 8 найкращих команд серед тих, хто завершить груповий етап на третій позиції.
Група A
- 28.08 | 🕘 11:00 | Чехія – Індонезія 7:1
- 28.08 | 🕗 21:00 | Німеччина – Аргентина 4:0
- 30.08 | 🕙 10:00 | Індонезія – Аргентина
- 30.08 | 🕘 21:00 | Чехія – Німеччина
- 01.09 | 🕑 14:00 | Аргентина – Чехія
- 01.09 | 🕘 21:00 | Німеччина – Індонезія
Група B
- 28.08 | 🕘 10:00 | Люксембург – США 0:4
- 28.08 | 🕔 17:00 | Сербія – Бразилія 2:6
- 30.08 | 🕘 21:00 | США – Сербія
- 30.08 | 🕙 22:00 | Бразилія – Люксембург
- 01.09 | 🕙 10:00 | Сербія – Люксембург
- 01.09 | 🕚 23:00 | Бразилія – США
Група C
- 29.08 | 🕚 12:00 | Греція – Ірландія
- 29.08 | 🕛 13:00 | Колумбія – Сирія
- 31.08 | 🕔 17:00 | Сирія – Ірландія
- 31.08 | 🕘 21:00 | Колумбія – Греція
- 02.09 | 🕔 17:00 | Греція – Сирія
- 02.09 | 🕖 19:00 | Ірландія – Колумбія
Група D
- 29.08 | 🕓 16:00 | Англія – Коста-Рика
- 29.08 | 🕖 20:00 | Болгарія – Індія
- 31.08 | 🕔 17:00 | Коста-Рика – Індія
- 31.08 | 🕘 21:00 | Болгарія – Англія
- 02.09 | 🕗 08:00 | Індія – Англія
- 02.09 | 🕘 09:00 | Коста-Рика – Болгарія
Група E
- 28.08 | 🕓 15:00 | Латвія – Австралія 0:3
- 28.08 | 🕚 23:00 | Франція – Лівія 3:1
- 30.08 | 🕒 15:00 | Австралія – Франція
- 30.08 | 🕙 22:00 | Лівія – Латвія
- 01.09 | 🕚 11:00 | Австралія – Лівія
- 01.09 | 🕓 16:00 | Франція – Латвія
Група F
- 29.08 | 🕚 11:00 | Угорщина – Нігерія
- 29.08 | 🕘 21:00 | Албанія – Уругвай
- 31.08 | 🕒 15:00 | Уругвай – Угорщина
- 31.08 | 🕓 16:00 | Нігерія – Албанія
- 02.09 | 🕘 21:00 | Угорщина – Албанія
- 02.09 | 🕙 22:00 | Уругвай – Нігерія
Група G
- 28.08 | 🕕 18:00 | Хорватія – Афганістан
- 28.08 | 🕙 22:00 | Італія – Перу
- 31.08 | 🕚 11:00 | Афганістан – Італія
- 31.08 | 🕐 13:00 | Перу – Хорватія
- 02.09 | 🕓 16:00 | Хорватія – Італія
- 02.09 | 🕗 20:00 | Перу – Афганістан
Група H
- 28.08 | 🕓 16:00 | Бельгія – Туреччина 2:2
- 28.08 | 🕕 18:00 | Казахстан – Ірак 13:1
- 30.08 | 🕙 10:00 | Ірак – Бельгія
- 30.08 | 🕔 17:00 | Туреччина – Казахстан
- 01.09 | 🕘 21:00 | Казахстан – Бельгія
- 01.09 | 🕙 22:00 | Туреччина – Ірак
Група I
- 28.08 | 🕛 12:00 | Грузія – Пакистан 5:3
- 28.08 | 🕐 13:00 | Україна – Ліван 2:0
- 30.08 | 🕓 16:00 | Пакистан – Україна
- 30.08 | 🕖 19:00 | Ліван – Грузія
- 01.09 | 🕐 13:00 | Пакистан – Ліван
- 01.09 | 🕘 21:00 | Україна – Грузія
Група J
- 28.08 | 🕐 22:00 | Румунія – Іспанія 0:1
- 29.08 | 🕒 00:00 | Канада – Узбекистан 12:0
- 30.08 | 🕔 17:00 | Канада – Румунія
- 30.08 | 🕗 20:00 | Узбекистан – Іспанія
- 01.09 | 🕚 11:00 | Румунія – Узбекистан
- 01.09 | 🕕 18:00 | Іспанія – Канада
Група K
- 29.08 | 🕘 09:00 | Данія – Словенія
- 29.08 | 🕑 14:00 | Китай – Оман
- 31.08 | 🕐 13:00 | Оман – Данія
- 31.08 | 🕒 15:00 | Словенія – Китай
- 02.09 | 🕑 14:00 | Оман – Словенія
- 02.09 | 🕒 15:00 | Китай – Данія
Група L
- 29.08 | 🕔 17:00 | Чилі – Марокко
- 29.08 | 🕗 20:00 | Польща – Косово
- 31.08 | 🕓 16:00 | Косово – Чилі
- 31.08 | 🕗 20:00 | Марокко – Польща
- 02.09 | 🕘 09:00 | Польща – Чилі
- 02.09 | 🕗 20:00 | Марокко – Косово