Чемпіонат світу 2026 з сокки: розклад та результати матчів

З 28 серпня по 6 вересня в німецькому Ессені відбудеться чемпіонат світу з сокки 2026 року. Турнір збере 48 національних збірних, які протягом десяти днів боротимуться за звання найкращої команди планети у форматі 6 на 6.

За результатами жеребкування збірна України потрапила до групи I, де її суперниками стали Грузія, Пакистан та Ліван. Українці розпочали виступ на турнірі 28 серпня матчем проти Лівану, а також зустрінуться з Пакистаном та Грузією в боротьбі за вихід до плейоф.

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Зазначимо, що у складі "синьо-жовтих" на Мундіалі грають футболісти з досвідом виступів в УПЛ: Ярослав Богунов (ексхавбек Львова) та Віталій Гошкодеря (колишній півзахисник Олімпіка).

Груповий етап, під час якого кожна збірна проведе по 3 матчі, триватиме з 28 серпня по 2 вересня. Плейоф стартує 3 вересня зі стадії 1/16 фіналу, а фінал турніру відбудеться 6 числа першого місяця осені.

В Україні матчі чемпіонату світу з сокки 2026 можна буде дивитися на Київстар ТБ, який ексклюзивно транслюватиме 42 найкращі поєдинки турніру, зокрема всі матчі збірної України. Трансляції будуть доступні в HD-якості з українськими коментарями. Окремі матчі також покажуть на YouTube-каналі Київстар ТБ Спорт.

Груповий етап

48 учасників чемпіонату світу були розподілені на 12 груп, по чотири команди в кожній. За підсумками групового етапу до плейоф вийдуть 32 команди: переможці 12 груп, 12 збірних, які посядуть другі місця, а також 8 найкращих команд серед тих, хто завершить груповий етап на третій позиції.

Група A

28.08 | 🕘 11:00 | Чехія – Індонезія 7:1

– Індонезія 28.08 | 🕗 21:00 | Німеччина – Аргентина 4:0

– Аргентина 30.08 | 🕙 10:00 | Індонезія – Аргентина

30.08 | 🕘 21:00 | Чехія – Німеччина

01.09 | 🕑 14:00 | Аргентина – Чехія

01.09 | 🕘 21:00 | Німеччина – Індонезія

Група B

28.08 | 🕘 10:00 | Люксембург – США 0:4

28.08 | 🕔 17:00 | Сербія – Бразилія 2:6

30.08 | 🕘 21:00 | США – Сербія

30.08 | 🕙 22:00 | Бразилія – Люксембург

01.09 | 🕙 10:00 | Сербія – Люксембург

01.09 | 🕚 23:00 | Бразилія – США

Група C

29.08 | 🕚 12:00 | Греція – Ірландія

29.08 | 🕛 13:00 | Колумбія – Сирія

31.08 | 🕔 17:00 | Сирія – Ірландія

31.08 | 🕘 21:00 | Колумбія – Греція

02.09 | 🕔 17:00 | Греція – Сирія

02.09 | 🕖 19:00 | Ірландія – Колумбія

Група D

29.08 | 🕓 16:00 | Англія – Коста-Рика

29.08 | 🕖 20:00 | Болгарія – Індія

31.08 | 🕔 17:00 | Коста-Рика – Індія

31.08 | 🕘 21:00 | Болгарія – Англія

02.09 | 🕗 08:00 | Індія – Англія

02.09 | 🕘 09:00 | Коста-Рика – Болгарія

Група E

28.08 | 🕓 15:00 | Латвія – Австралія 0:3

28.08 | 🕚 23:00 | Франція – Лівія 3:1

– Лівія 30.08 | 🕒 15:00 | Австралія – Франція

30.08 | 🕙 22:00 | Лівія – Латвія

01.09 | 🕚 11:00 | Австралія – Лівія

01.09 | 🕓 16:00 | Франція – Латвія

Група F

29.08 | 🕚 11:00 | Угорщина – Нігерія

29.08 | 🕘 21:00 | Албанія – Уругвай

31.08 | 🕒 15:00 | Уругвай – Угорщина

31.08 | 🕓 16:00 | Нігерія – Албанія

02.09 | 🕘 21:00 | Угорщина – Албанія

02.09 | 🕙 22:00 | Уругвай – Нігерія

Група G

28.08 | 🕕 18:00 | Хорватія – Афганістан

28.08 | 🕙 22:00 | Італія – Перу

31.08 | 🕚 11:00 | Афганістан – Італія

31.08 | 🕐 13:00 | Перу – Хорватія

02.09 | 🕓 16:00 | Хорватія – Італія

02.09 | 🕗 20:00 | Перу – Афганістан

Група H

28.08 | 🕓 16:00 | Бельгія – Туреччина 2:2

28.08 | 🕕 18:00 | Казахстан – Ірак 13:1

– Ірак 30.08 | 🕙 10:00 | Ірак – Бельгія

30.08 | 🕔 17:00 | Туреччина – Казахстан

01.09 | 🕘 21:00 | Казахстан – Бельгія

01.09 | 🕙 22:00 | Туреччина – Ірак

Група I

28.08 | 🕛 12:00 | Грузія – Пакистан 5:3

– Пакистан 28.08 | 🕐 13:00 | Україна – Ліван 2:0

– Ліван 30.08 | 🕓 16:00 | Пакистан – Україна

30.08 | 🕖 19:00 | Ліван – Грузія

01.09 | 🕐 13:00 | Пакистан – Ліван

01.09 | 🕘 21:00 | Україна – Грузія

Група J

28.08 | 🕐 22:00 | Румунія – Іспанія 0:1

29.08 | 🕒 00:00 | Канада – Узбекистан 12:0

– Узбекистан 30.08 | 🕔 17:00 | Канада – Румунія

30.08 | 🕗 20:00 | Узбекистан – Іспанія

01.09 | 🕚 11:00 | Румунія – Узбекистан

01.09 | 🕕 18:00 | Іспанія – Канада

Група K

29.08 | 🕘 09:00 | Данія – Словенія

29.08 | 🕑 14:00 | Китай – Оман

31.08 | 🕐 13:00 | Оман – Данія

31.08 | 🕒 15:00 | Словенія – Китай

02.09 | 🕑 14:00 | Оман – Словенія

02.09 | 🕒 15:00 | Китай – Данія

Група L