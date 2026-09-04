Збірна України перемогла Австралію та пробилася до чвертьфіналу ЧС-2026 з сокки

Збірна України з сокки 4 вересня пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026, обігравши в 1/8 фіналу суперників із Австралії.

У першому таймі забивали виключно українці. Сергій Гибало та Юрій Щериця створили комфортну перевагу у два голи. По перерві гостям вдалося швидко скоротити відставання до мінімуму. Щоправда, автоголом відзначився українець Тимофій Листопад.

Суперник України визначиться у протистоянні Бразилія – Албанія.

Чемпіонат світу-2026 з сокки

1/8 фіналу, 4 вересня

Україна – Австралія 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 8 Гибало, 2:0 – 12 Щериця, 2:1 – 23 Листопад (авт.)

Із результатами решти ігор можна ознайомитися – тут.

Українська команда є віцечемпіоном світу-2023 з сокки. У фіналі того турніру українці поступилися Казахстану в серії булітів. На ЧС-2025 синьо-жовті дійшли до чвертьфіналу, де знову програли Казахстану.

Сокка (англ. Socca) – командна спортивна гра з м'ячем, різновид футболу у форматі 6х6. На відміну від мініфутболу, сокка має більший розмір поля та іншу кількість гравців. Матч складається з двох таймів по 20 хвилин, а команди мають одного воротаря та п'ятьох польових гравців. Грають як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір поля – 30×50 м, воріт – 2×5 м.