Визначились фіналісти чемпіонату світу-2026 з сокки
Стали відомі фіналісти чемпіонату світу 2026 із сокки, який триває в німецькому Ессені.
У першому півфіналі збірна Німеччини дотиснула Польщу, здобувши перемогу з рахунком 3:2. В іншому матчі Бразилія розібралася з Хорватією – 2:0.
Результати матчів 1/2 фіналу:
- Німеччина – Польща 3:2
- Бразилія – Хорватія 2:0
Фінал турніру та матч за третє місце пройдуть у неділю, 6 вересня:
Матч за третє місце
17:15 Хорватія – Польща
Фінал
21:00 Німеччина – Бразилія
Нагадаємо, напередодні збірна України покинула світову першість після драматичної поразки в 1/4 фіналу від Бразилії (2:3).