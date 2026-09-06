Визначились фіналісти чемпіонату світу-2026 з сокки

Стали відомі фіналісти чемпіонату світу 2026 із сокки, який триває в німецькому Ессені.

У першому півфіналі збірна Німеччини дотиснула Польщу, здобувши перемогу з рахунком 3:2. В іншому матчі Бразилія розібралася з Хорватією – 2:0.

Результати матчів 1/2 фіналу:

Німеччина – Польща 3:2

Бразилія – Хорватія 2:0

Фінал турніру та матч за третє місце пройдуть у неділю, 6 вересня:

Матч за третє місце

17:15 Хорватія – Польща

Фінал

21:00 Німеччина – Бразилія

Нагадаємо, напередодні збірна України покинула світову першість після драматичної поразки в 1/4 фіналу від Бразилії (2:3).