Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Інше

Визначились фіналісти чемпіонату світу-2026 з сокки

Олександр Булава — 6 вересня 2026, 07:22
Визначились фіналісти чемпіонату світу-2026 з сокки

Стали відомі фіналісти чемпіонату світу 2026 із сокки, який триває в німецькому Ессені.

У першому півфіналі збірна Німеччини дотиснула Польщу, здобувши перемогу з рахунком 3:2. В іншому матчі Бразилія розібралася з Хорватією – 2:0.

Результати матчів 1/2 фіналу:

  • Німеччина – Польща 3:2
  • Бразилія – Хорватія 2:0

Фінал турніру та матч за третє місце пройдуть у неділю, 6 вересня:

Матч за третє місце

17:15 Хорватія – Польща

Фінал

21:00 Німеччина – Бразилія

Нагадаємо, напередодні збірна України покинула світову першість після драматичної поразки в 1/4 фіналу від Бразилії (2:3).

Читайте також :
Чемпіонат світу 2026 з сокки: розклад та результати матчів
Сокка

Сокка

Сформувалися пари 1/2 фіналу ЧС-2026
Чемпіонат світу 2026 з сокки: розклад та результати матчів
Визначився потенційний суперник України у півфіналі ЧС-2026
Україна – Бразилія 2:3. Як минув матч 1/4 фіналу ЧС-2026
Хорватія вибила Іспанію, Україна здолала Австралію в 1/8 фіналу ЧС-2026 з сокки

Останні новини