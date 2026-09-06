Збірна Німеччини обіграла Бразилію у фіналі чемпіонату світу-2026 з сокки

Збірна Німеччини тріумфувала на чемпіонаті світу-2026 з сокки, перегравши у фіналі Бразилію з рахунком 3:1.

У першому таймі національні команди обмінялися результативними ударами. На 6-й хвилині Флавіу де Ліма вивів "селесао" уперед 1:0, тоді як "німецька машина" повернулася у боротьбу завдяки голу Гаспара Фелінгера.

Під завісу 20-хвилинки Німеччина вперше у фінальній зустрічі повела у рахунку 2:1.

У другій половині зустрічі колективи створили чимало небезпечних моментів, але наступного голу довелося чекати аж до передостанньої 39-ї хвилини, коли Кольштедт збільшив перевагу німців до двох м'ячів.

"Бундестім" повторив успіх 8-річної давнини. На ЧС-2018 у португальському Лісабоні Німеччина мінімально перемогла у фіналі Польщу (1:0).

Чемпіонат світу-2026 з сокки

Фінал, 6 вересня

Бразилія – Німеччина 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 6 де Ліма, 1:1 – 20 Фелінгер, 1:2 – 22 Кобровські, 1:3 – 39 Пауль Кольштедт

Додамо, що збірна Польщі розгромила Хорватію (6:0) та стала бронзовою призеркою ЧС-2026 з сокки.

Нагадаємо, що Україна, яка є срібним призером ЧС-2023, припинила свій шлях у чвертьфінальному раунді, коли прикро поступилася Бразилії (2:3).

Сокка (англ. Socca) – командна спортивна гра з м'ячем, різновид футболу у форматі 6х6. На відміну від мініфутболу, сокка має більший розмір поля та іншу кількість гравців. Матч складається з двох таймів по 20 хвилин, а команди мають одного воротаря та п'ятьох польових гравців. Грають як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір поля – 30×50 м, воріт – 2×5 м.