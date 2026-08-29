Україна стартувала з перемоги на ЧС-2026 з socca

Збірна України з перемоги розпочала виступ на чемпіонаті світу-2026 з socca. У матчі першого туру групи I "синьо-жовті" обіграли команду Лівану з рахунком 2:0.

Поєдинок відбувся 28 серпня в німецькому Ессені, де цього року проходить світова першість. Головним героєм зустрічі став Костянтин Мітленко, який оформив дубль. Українець відзначився на 8-й та 32-й хвилинах.

Зазначимо, що у складі "синьо-жовтих" на ЧС грають футболісти з досвідом виступів в УПЛ: Ярослав Богунов (ексхавбек Львова) та Віталій Гошкодеря (колишній півзахисник Олімпіка).

Чемпіонат світу-2026 з socca

Група I. 1-й тур

Ессен, Німеччина, 28 серпня

Україна – Ліван 2:0

Голи: Мітленко, 8, 32.

Україна: Марканич, Пазенко, Максимець, Є. Мельничук, Д. Мельничук, Щериця, Листопад, Дучев, Гібало, Літвінов, Богунов, Щербань, Мітленко, Комісар, Гошкодеря.

Відеоогляд матчу Україна – Ліван

В іншому матчі групи I збірна Грузії перемогла Пакистан — 5:3. Після стартового туру збірні Грузії та України набрали по три бали.

Турнірне становище групи I

Грузія – 3 очки (1 матч) Україна – 3 (1 матч) Пакистан – 0 (1 матч) Ліван – 0 (1 матч)

Наступний матч команда Михайла Шевченка проведе 30 серпня о 16:00 проти Пакистану. Завершить груповий етап Україна поєдинком із Грузією, який відбудеться 1 вересня о 22:00.

На груповому етапі ЧС-2026 беруть участь 48 збірних, розподілених на 12 груп. До плей-оф вийдуть 24 команди, а вісім найкращих переможців груп автоматично отримають путівки до 1/8 фіналу.

Збірна України є віце-чемпіоном світу-2023 з socca. У фіналі попередньої світової першості українці поступилися Казахстану в серії булітів.

Збірна України з футболу 7х7 також має свіжий успіх на міжнародній арені. У 2026 році "синьо-жовті" стали чемпіонами Європи, здолавши у фіналі збірну Італії.