Розгромна перемога України над Пакистаном, нищівна поразка Узбекистану: результати 2 дня ЧС-2026 з сокки

У неділю, 30 серпня, відбулися матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу з сокки.

Зокрема, збірна України у групі I здобула розгромну перемогу над командою Пакистану, відправивши у ворота суперників шість м'ячів без відповіді.

Серед інших результатів варто відзначити нищівну поразку Узбекистану від Іспанії (0:14), мінімальну звитягу Люксембургу над Бразилією (1:0) та розгромну звитягу Аргентини над Індонезією (7:0).

Усі результати ігрового дня ЧС-2026 з сокки (30 серпня).

Індонезія — Аргентина 0:7 (Група A)

Чехія — Німеччина 1:1 (Група A)

Лівія — Латвія 4:0 (Група B)

США — Сербія 1:3 (Група B)

Австралія — Франція 0:4 (Група E)

Бразилія — Люксембург 0:1 (Група G)

Ірак — Бельгія 2:2 (Група H)

Туреччина — Казахстан 1:0 (Група H)

Пакистан — Україна 0:6 (Група I)

Ліван — Грузія 2:4 (Група I)

Канада — Румунія 2:3 (Група J)

Узбекистан — Іспанія 0:14 (Група J)

Додамо, що завершить груповий етап Україна поєдинком із Грузією, який відбудеться 1 вересня о 22:00.

На груповому етапі ЧС-2026 беруть участь 48 збірних, розподілених на 12 груп. До плей-оф вийдуть 24 команди, а вісім найкращих переможців груп автоматично отримають путівки до 1/8 фіналу.

Українська команда є віцечемпіоном світу-2023 з сокки. У фіналі того турніру українці поступилися Казахстану в серії булітів. На ЧС-2025 "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу, де знову програли Казахстану.

Збірна України з футболу 7х7 також має свіжий успіх на міжнародній арені. У 2026 році "синьо-жовті" стали чемпіонами Європи, здолавши у фіналі збірну Італії.