Грузія перемогла Пакистан у групі України, Іспанія здолала Румінію: результати 1 дня ЧС-2026 з сокки
У німецькому Ессені відбулися матчі першого туру групового етапі чемпіонату світу 2026 з сокки у шести групах. Зокрема, у групі I збірна України стартувала з перемоги над Ліваном (2:0), а Грузія з рахунком 5:3 здолала Пакистан.
Зазначимо, що у складі "синьо-жовтих" на Мундіалі грають футболісти з досвідом виступів в УПЛ: Ярослав Богунов (ексхавбек Львова) та Віталій Гошкодеря (колишній півзахисник Олімпіка).
У квартеті J збірна Іспанії, яка є чинним чемпіоном Європи, здобула мінімальну перемогу над Румунією (1:0), а Канада забила 12 м'ячів без відповіді у сітку воріт Узбекистану.
Група A
- Чехія – Індонезія 7:1
- Німеччина – Аргентина 4:0
Група B
- Люксембург – США 0:4
- Сербія – Бразилія 2:6
Група E
- Латвія – Австралія 0:3
- Франція – Лівія 3:1
Група H
- Бельгія – Туреччина 2:2
- Казахстан – Ірак 13:1
Група I
- Грузія – Пакистан 5:3
- Україна – Ліван 2:0
Група J
- Румунія – Іспанія 0:1
- Канада – Узбекистан 12:0
Збірна України наступний матч проведе в неділю, 30 серпня проти Пакистану. Початок запланований на 16:00 за київським часом. Натомість суперники "синьо-жовтих" по групі, Грузія та Ліван, розпочнуть свій поєдинок 30 серпня о 19:00.
На груповому етапі ЧС-2026 беруть участь 48 збірних, розподілених на 12 груп. До плей-оф вийдуть 24 команди, а вісім найкращих переможців груп автоматично отримають путівки до 1/8 фіналу.
У суботу, 29 серпня, на ЧС-2026 відбудуться матчі першого туру у групах C, D, F, G, K та L.