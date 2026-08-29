Грузія перемогла Пакистан у групі України, Іспанія здолала Румінію: результати 1 дня ЧС-2026 з сокки

У німецькому Ессені відбулися матчі першого туру групового етапі чемпіонату світу 2026 з сокки у шести групах. Зокрема, у групі I збірна України стартувала з перемоги над Ліваном (2:0), а Грузія з рахунком 5:3 здолала Пакистан.

Зазначимо, що у складі "синьо-жовтих" на Мундіалі грають футболісти з досвідом виступів в УПЛ: Ярослав Богунов (ексхавбек Львова) та Віталій Гошкодеря (колишній півзахисник Олімпіка).

У квартеті J збірна Іспанії, яка є чинним чемпіоном Європи, здобула мінімальну перемогу над Румунією (1:0), а Канада забила 12 м'ячів без відповіді у сітку воріт Узбекистану.

ЧС-2026 з сокки. 1 тур, 28 серпня

Ессен, Німеччина

Група A

Чехія – Індонезія 7:1

Німеччина – Аргентина 4:0

Група B

Люксембург – США 0:4

Сербія – Бразилія 2:6

Група E

Латвія – Австралія 0:3

Франція – Лівія 3:1

Група H

Бельгія – Туреччина 2:2

Казахстан – Ірак 13:1

Група I

Грузія – Пакистан 5:3

Україна – Ліван 2:0

Група J

Румунія – Іспанія 0:1

Канада – Узбекистан 12:0

Збірна України наступний матч проведе в неділю, 30 серпня проти Пакистану. Початок запланований на 16:00 за київським часом. Натомість суперники "синьо-жовтих" по групі, Грузія та Ліван, розпочнуть свій поєдинок 30 серпня о 19:00.

На груповому етапі ЧС-2026 беруть участь 48 збірних, розподілених на 12 груп. До плей-оф вийдуть 24 команди, а вісім найкращих переможців груп автоматично отримають путівки до 1/8 фіналу.

У суботу, 29 серпня, на ЧС-2026 відбудуться матчі першого туру у групах C, D, F, G, K та L.