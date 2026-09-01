Розгромні перемоги Греції та Албанії: результати четвертого ігрового дня на ЧС-2026 із сокки

У понеділок, 31 серпня, відбулися матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу з сокки.

Протягом ігрового дня відбулось декілька розгромів. Зокрема, Албанія декласувала Нігерію, а Греція не залишила жодних шансів Колумбії.

Усі результати ігрового дня ЧС-2026 з сокки (31 серпня)

Сирія – Ірландія 3:1 (Група C)

Колумбія – Греція 0:5 (Група C)

Коста-Рика – Індія 3:0 (Група D)

Болгарія – Англія 4:2 (Група D)

Уругвай – Угорщина 0:3 (Група F)

Нігерія – Албанія 2:8 (Група F)

Афганістан – Італія 3:2 (Група G)

Перу – Хорватія 4:3 (Група G)

Оман – Данія 1:4 (Група K)

Словенія – Китай 2:1 (Група K)

Косово – Чилі 2:1 (Група L)

Марокко – Польща 2:5 (Група L)

Зазначимо, що збірна України на турнірі вже провела два матчі. Вона здолала Ліван (2:0) та розгромила Пакистан (6:0).

Завершать груповий етап "синьо-жовті" поєдинком із Грузією. Він відбудеться 1 вересня.

Загалом на груповому етапі ЧС-2026 беруть участь 48 збірних, розподілених на 12 груп. До плейоф вийдуть 24 команди, а вісім найкращих переможців груп автоматично отримають путівки до 1/8 фіналу.

Збірна України є срібним призером ЧС-2023 з сокки. У фіналі того турніру "синьо-жовті" поступилися Казахстану в серії булітів, а на ЧС-2025 дійшли до чвертьфіналу, де знову програли казахам.