18 голів від Румунії, впевнена перемога України: результати п'ятого ігрового дня ЧС-2026 із сокки

У вівторок, 1 вересня, відбулися перші матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу з сокки.

Знову обійшлося не без розгромних результатів. Найрезультативнішою збірною дня стала Румунія, яка наколотила аж 18 м'ячів у ворота Узбекистану, який спромігся лише на гол престижу.

Дещо менш результативними були поєдинки національних команд Німеччини та Сербії, які забили у ворота Індонезії та Люксембурга 15 та 11 голів відповідно.

Збірна України впевнено обіграла Грузію 3:0 завдяки результативним ударам Літвінова та Листопада (дубль). "Синьо-жовті" вийшли в 1/8 фіналу з першого місця групи І.

Відзначимо, що українська команда є віцечемпіоном світу-2023 з сокки. У фіналі того турніру українці поступилися Казахстану в серії булітів. На ЧС-2025 "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу, де знову програли Казахстану.

Усі результати ігрового дня ЧС-2026 з сокки (1 вересня)

Аргентина – Чехія 1:2 (Група А)

Німеччина – Індонезія 15:1 (Група А)

Сербія – Люксембург 11:0 (Група В)

Бразилія – США 4:1 (Група В)

Австралія – Лівія 5:1 (Група Е)

Франція – Латвія 3:0 (Група Е)

Казахстан – Бельгія 5:1 (Група Н)

Туреччина – Ірак 9:2 (Група Н)

Пакистан – Ліван 3:6 (Група І)

Україна – Грузія 3:0 (Група І)

Румунія – Узбекистан 18:1 (Група J)

Іспанія – Канада 2:1 (Група J)

У середу, 2 вересня, відбудеться решта ігор 3-го туру групового етапу Мундіалю з сокки.

Нагадаємо, що до плейоф вийдуть 24 команди, а вісім найкращих переможців груп автоматично отримають путівки до 1/8 фіналу.