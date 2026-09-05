Визначився потенційний суперник України у півфіналі ЧС-2026

На чемпіонаті світу з сокки 2026 року, який проходить у німецькому Ессені, визначився потенційний суперник збірної України в 1/2 фіналу.

Якщо "синьо-жовті" здолають Бразилію у чвертьфіналі, далі їм протистоятиме команда Хорватії, яка у своєму поєдинку 1/4 виграла у Греції з рахунком 6:2.

Матч 1/4 фіналу Україна – Бразилія розпочнеться 5 вересня о 14:30 за київським часом. Півфінальний поєдинок також відбудеться сьогодні, початок запланований на 22:00.

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Михайла Шевченка з 9 очками та без пропущених м'ячів (11-0) стала переможцем групи I та напряму вийшла до 1/8 фіналу як одна з 8 найкращих команд, які посіли перші місця.

Напередодні в 1/8 "синьо-жовті" в непростому поєдинку перемогли Австралію (2:1).