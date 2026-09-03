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Австралія розгромила Марокко та вийшла на Україну, Оман переміг Перу в 1/16 фіналу ЧС-2026

Олексій Мурзак — 3 вересня 2026, 16:23
Австралія розгромила Марокко та вийшла на Україну, Оман переміг Перу в 1/16 фіналу ЧС-2026
УАФ

У четвер, 3 вересня, відбулися чергові матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з сокки.

Так, збірна Австралії з рахунком 8:1 розгромила Марокко. Саме австралійці стануть суперником збірної України в 1/8 фіналу турніру. Путівку у чвертьфінал команди зіграють 4 вересня о 21:45 за київським часом.

У ще одному протистоянні ігрового дня Оман переграв Перу.

Чемпіонат світу-2026 з сокки
1/16 фіналу, 3 вересня

Марокко – Австралія 1:8

Оман – Перу 4:2

  • Болгарія – Албанія
  • Хорватія – Туреччина
  • Угорщина – Англія
  • Німеччина – Сербія
  • Румунія – Чехія
  • Грузія – Сирія

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Михайла Шевченка з 9 очками та без пропущених м'ячів (11-0) стала переможцем групи I та напряму вийшла до 1/8 фіналу як одна з 8 найкращих команд, які посіли перші місця.

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