Австралія розгромила Марокко та вийшла на Україну, Оман переміг Перу в 1/16 фіналу ЧС-2026
УАФ
У четвер, 3 вересня, відбулися чергові матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з сокки.
Так, збірна Австралії з рахунком 8:1 розгромила Марокко. Саме австралійці стануть суперником збірної України в 1/8 фіналу турніру. Путівку у чвертьфінал команди зіграють 4 вересня о 21:45 за київським часом.
У ще одному протистоянні ігрового дня Оман переграв Перу.
Чемпіонат світу-2026 з сокки
1/16 фіналу, 3 вересня
Марокко – Австралія 1:8
Оман – Перу 4:2
- Болгарія – Албанія
- Хорватія – Туреччина
- Угорщина – Англія
- Німеччина – Сербія
- Румунія – Чехія
- Грузія – Сирія
Нагадаємо, збірна України під керівництвом Михайла Шевченка з 9 очками та без пропущених м'ячів (11-0) стала переможцем групи I та напряму вийшла до 1/8 фіналу як одна з 8 найкращих команд, які посіли перші місця.