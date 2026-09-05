Збірна України з сокки на останній хвилині поступилася Бразилії у битві за півфінал ЧС-2026
Збірна України з сокки поступилась Бразилії у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026.
Зустріч завершилась з рахунком 2:3.
"Синьо-жовті" вийшли вперед на 8-й хвилині. Юрій Щериця вдало зіграв на добиванні з близької відстані, переправивши м'яч у сітку воріт. Надалі українці мали нагоди, щоб подвоїти перевагу, проте надійно зіграв голкіпер суперників.
На останній хвилині першого тайму арбітр після перегляду відеоповтору призначив буліт у ворота України. Де Ліма впевнено реалізував його, перегравши Пазенка.
У другій половині, попри перевагу Бразилії, голом знову відзначилася Україна. Сергій Гібало після скидання партнера з льоту потужним ударом у дев'ятку знову вивів "синьо-жовтих" вперед.
Бразильці за кілька хвилин відповіли влучним ударом Де Ліми, який оформив дубль. А на останній хвилині матчу переможний гол забив Рауль Стеділе.
Чемпіонат світу-2026 з сокки
1/4 фіналу, 5 вересня
Україна – Бразилія 2:3 (1:1)
Зазначимо, що підопічні Михайла Шевченка на груповому етапі здобули всі перемоги, не пропустивши жодного гола. Вони здолали Ліван (2:0), Пакистан (6:0) і Грузію (3:0). А в 1/8 фіналу переграли Австралію (2:1).
Нагадаємо, що наша національна збірна є срібним призером ЧС-2023 з сокки. У фіналі того турніру "синьо-жовті" поступилися Казахстану в серії булітів, а на ЧС-2025 дійшли до чвертьфіналу, де знову програли казахам.
- Сокка (англ. Socca) – командна спортивна гра з м'ячем, різновид футболу у форматі 6х6. На відміну від мініфутболу, сокка має більший розмір поля та іншу кількість гравців. Матч складається з двох таймів по 20 хвилин, а команди мають одного воротаря та п'ятьох польових гравців. Грають як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір поля – 30×50 м, воріт – 2×5 м.