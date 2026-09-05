Збірна України з сокки на останній хвилині поступилася Бразилії у битві за півфінал ЧС-2026

Збірна України з сокки поступилась Бразилії у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026.

Зустріч завершилась з рахунком 2:3.

"Синьо-жовті" вийшли вперед на 8-й хвилині. Юрій Щериця вдало зіграв на добиванні з близької відстані, переправивши м'яч у сітку воріт. Надалі українці мали нагоди, щоб подвоїти перевагу, проте надійно зіграв голкіпер суперників.

На останній хвилині першого тайму арбітр після перегляду відеоповтору призначив буліт у ворота України. Де Ліма впевнено реалізував його, перегравши Пазенка.

У другій половині, попри перевагу Бразилії, голом знову відзначилася Україна. Сергій Гібало після скидання партнера з льоту потужним ударом у дев'ятку знову вивів "синьо-жовтих" вперед.

Бразильці за кілька хвилин відповіли влучним ударом Де Ліми, який оформив дубль. А на останній хвилині матчу переможний гол забив Рауль Стеділе.

Чемпіонат світу-2026 з сокки

1/4 фіналу, 5 вересня

Україна – Бразилія 2:3 (1:1)

Зазначимо, що підопічні Михайла Шевченка на груповому етапі здобули всі перемоги, не пропустивши жодного гола. Вони здолали Ліван (2:0), Пакистан (6:0) і Грузію (3:0). А в 1/8 фіналу переграли Австралію (2:1).

Нагадаємо, що наша національна збірна є срібним призером ЧС-2023 з сокки. У фіналі того турніру "синьо-жовті" поступилися Казахстану в серії булітів, а на ЧС-2025 дійшли до чвертьфіналу, де знову програли казахам.