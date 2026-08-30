Збірна України розтрощила Пакистан на ЧС-2026 з сокки

Збірна України здобула другу перемогу на чемпіонаті світу-2026 з сокки. У матчі другого туру групи I "синьо-жовті" обіграли команду Пакистану з рахунком 6:0.

Владислав Щербань вивів українців уперед. Нападник першим опинився на добиванні після сейву голкіпера суперників. Наприкінці першої половини українці отримали право на буліт, який не зміг реалізувати Сергій Гібало.

Костянтин Мітленко на старті другої половини подвоїв перевагу збірної. Після передачі Літвінова йому залишалося лише переправити м'яч у сітку воріт.

Згодом Щербань оформив дубль. Ще по одному голу у свій актив записали Микита Комісар, Віталій Гошкодеря та Максим Літвінов.

Чемпіонат світу-2026 з сокки

Група I. 2 тур

Ессен, Німеччина, 30 серпня

Україна – Пакистан 6:0 (1:0)

Завершить груповий етап Україна поєдинком із Грузією, який відбудеться 1 вересня о 22:00.

На груповому етапі ЧС-2026 беруть участь 48 збірних, розподілених на 12 груп. До плей-оф вийдуть 24 команди, а вісім найкращих переможців груп автоматично отримають путівки до 1/8 фіналу.

Українська команда є віце-чемпіоном світу-2023 з сокки. У фіналі того турніру українці поступилися Казахстану в серії булітів. На ЧС-2025 синьо-жовті дійшли до чвертьфіналу, де знову програли Казахстану.

Збірна України з футболу 7х7 також має свіжий успіх на міжнародній арені. У 2026 році "синьо-жовті" стали чемпіонами Європи, здолавши у фіналі збірну Італії.