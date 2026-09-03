Розгромні перемоги Англії та Уругваю: результати останніх матчів групового етапу на ЧС-2026 із сокки

У середу, 2 вересня, відбулися матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу з сокки.

Протягом ігрового дня відбулось декілька розгромів. Зокрема, Англія декласувала Індію, а Уругвай не залишив жодних шансів Нігерії.

Усі результати ігрового дня ЧС-2026 з сокки (2 вересня)

Греція – Сирія 5:1 (Група C)

Ірландія – Колумбія 2:1 (Група C)

Індія – Англія 0:13 (Група D)

Коста-Рика – Болгарія 1:2 (Група D)

Уругвай – Нігерія 9:2 (Група F)

Угорщина – Албанія 1:1 (Група F)

Хорватія – Італія 3:1 (Група G)

Перу – Афганістан 4:4 (Група G)

Оман – Словенія 2:2 (Група K)

Китай – Данія 1:6 (Група K)

Польща – Чилі 7:3 (Група L)

Марокко – Косово 2:1 (Група L)

Зазначимо, що збірна України на турнірі вже провела три матчі. Вона здолала Ліван (2:0), розгромила Пакистан (6:0) та Грузію (3:0).

Поєдинок 1/8 фіналу "синьо-жовті" проведуть 4 вересня. Вони зіграють із переможцем пари Марокко – Австралія.

Загалом на груповому етапі ЧС-2026 брали участь 48 збірних, розподілених на 12 груп. До плейоф вийшли 24 команди, а вісім найкращих переможців груп автоматично отримали путівки до 1/8 фіналу (серед них Україна).

Наша національна збірна є срібним призером ЧС-2023 з сокки. У фіналі того турніру "синьо-жовті" поступилися Казахстану в серії булітів, а на ЧС-2025 дійшли до чвертьфіналу, де знову програли казахам.