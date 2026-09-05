Україна – Бразилія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2026
У суботу, 5 вересня, збірна України з сокки зіграє матч 1/4 фіналу на чемпіонаті світу-2026 проти Бразилії.
Світову першість приймає Ессен. Гра розпочнеться о 14:30 за київським часом.
"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку безпосередньо в цій новині.
Зазначимо, що підопічні Михайла Шевченка на груповому етапі здобули всі перемоги, не пропустивши жодного гола. Вони здолали Ліван (2:0), Пакистан (6:0) і Грузію (3:0).
В 1/8 фіналу "синьо-жовті" переграли Австралію (2:1). Бразильці ж у попередньому раунді плейоф розгромили Албанію (7:2).
Нагадаємо, що наша національна збірна є срібним призером ЧС-2023 з сокки. У фіналі того турніру "синьо-жовті" поступилися Казахстану в серії булітів, а на ЧС-2025 дійшли до чвертьфіналу, де знову програли казахам.