Визначилися суперники збірної України на ЧС-2026

У четвер, 18 червня, відбулося жеребкування чемпіонату світу-2026 з сокки, де свої суперників дізналася збірна України.

Так, "синьо-жовті", які були у першому кошику, потрапили до групи І, де зіграють проти Грузії, Пакистану та Лівану.

Турнір пройде з 28 серпня по 6 вересня у німецькому Ессені. У ньому братимуть участь 48 збірних, які поділені на 12 груп.

Нагадаємо, но цьогорічному Євро-2026 з сокки збірна України дійшла до 1/4 фіналу, де поступилася іспанцям.