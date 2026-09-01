Збірна України розгромила Грузію та з першого місця вийшла у плейоф ЧС-2026 із сокки

Збірна України здобула третю перемогу на чемпіонаті світу-2026 із сокки. У матчі 3-го туру групи I "синьо-жовті" обіграли національну команду Грузії з рахунком 3:0.

"Синьо-жовтих" наприкінці першої половини вперед вивів Максим Літвінов, який пробив голкіпера після розіграшу штрафного удару.

У другому таймі перевагу українців подвоїв Тимофій Листопад. Гравець завершив ефектну комбінацію команди. А наприкінці зустрічі Листопад оформив дубль, встановивши остаточний рахунок – 3:0.

Чемпіонат світу-2026 з сокки

Група I. 3 тур, 1 вересня

Україна – Грузія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 20 Літвінов, 2:0 – 23 Листопад, 3:0 – 40 Листопад

Огляд матчу

Перемога дозволила "синьо-жовтим" набрати максимальну кількість очок та вийти в 1/8 фіналу з першого місця групи І. Суперник визначиться через сталію плейін.

Українська команда є віцечемпіоном світу-2023 з сокки. У фіналі того турніру українці поступилися Казахстану в серії булітів. На ЧС-2025 синьо-жовті дійшли до чвертьфіналу, де знову програли Казахстану.