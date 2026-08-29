Польща розгромила Косово, перемоги Англії та Італії: результати 2 дня ЧС-2026 з сокки

У німецькому Ессені відбувся ряд матчів першого туру групового етапу чемпіонату світу 2026 з сокки у шести групах. Чинні чемпіони світу, Польща, розпочали захист титулу з розгромної перемоги 5:0 над Косово.

Група С

Греція – Ірландія – 5:0

Колумбія – Сирія – 0:5

Група D

Англія – Коста-Ріка – 5:1

Болгарія – Індія – 4:0

Група F

Угорщина – Нігерія – 8:1

Албанія – Уругвай – 1:0

Група G

Хорватія – Афганістан – 2:0

Італія – Перу – 3:1

Група К

Данія – Словенія – 3:0

Китай – Оман – 2:4

Група L

Чилі – Марокко – 2:3

Польща – Косово – 5:0

Збірна України боротьбу на чемпіонаті світу-2026 розпочала напередодні з перемоги 2:0 над Ліваном. Свій наступний матч українці проведуть 30 серпня проти Пакистану. Початок запланований на 16:00 за київським часом. Натомість суперники "синьо-жовтих" по групі, Грузія та Ліван, розпочнуть свій поєдинок 30 серпня о 19:00.

На груповому етапі ЧС-2026 беруть участь 48 збірних, розподілених на 12 груп. До плей-оф вийдуть 24 команди, а вісім найкращих переможців груп автоматично отримають путівки до 1/8 фіналу.