Сформувалися пари 1/2 фіналу ЧС-2026

На чемпіонаті світу 2026 з сокки, який триває в німецькому Ессені, визначилися обидві півфінальні пари.

У першому півфіналі путівку до матчу за трофей розіграють збірні Німеччини та Польщі.

У другому зіграють команди Хорватії та Бразилії. Саме бразильцям українська збірна програла у чвертьфіналі (2:3).

Результати матчів 1/4 фіналу

Греція – Хорватія 2:6

Франція – Німеччина 3:4

Польща – Казахстан 3:2

– Казахстан Україна – Бразилія 2:3

Розклад матчів 1/2 фіналу ЧС-2026 з сокки

05.09 | 20:00 | Німеччина – Польща

05.09 | 22:00 | Бразилія – Хорватія

Обидва півфінальні поєдинки відбудуться в суботу, 5 вересня. Фінал турніру та матч за третє місце пройдуть у неділю, 6 вересня.

Нагадаємо, напередодні збірна України здолала в 1/8 фіналу Австралію з рахунком 2:1.