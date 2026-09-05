Сформувалися пари 1/2 фіналу ЧС-2026
На чемпіонаті світу 2026 з сокки, який триває в німецькому Ессені, визначилися обидві півфінальні пари.
У першому півфіналі путівку до матчу за трофей розіграють збірні Німеччини та Польщі.
У другому зіграють команди Хорватії та Бразилії. Саме бразильцям українська збірна програла у чвертьфіналі (2:3).
Результати матчів 1/4 фіналу
- Греція – Хорватія 2:6
- Франція – Німеччина 3:4
- Польща – Казахстан 3:2
- Україна – Бразилія 2:3
Розклад матчів 1/2 фіналу ЧС-2026 з сокки
- 05.09 | 20:00 | Німеччина – Польща
- 05.09 | 22:00 | Бразилія – Хорватія
Обидва півфінальні поєдинки відбудуться в суботу, 5 вересня. Фінал турніру та матч за третє місце пройдуть у неділю, 6 вересня.
Нагадаємо, напередодні збірна України здолала в 1/8 фіналу Австралію з рахунком 2:1.