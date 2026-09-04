Хорватія вибила Іспанію, Україна здолала Австралію в 1/8 фіналу ЧС-2026 з сокки

У п'ятницю, 4 вересня, відбулися усі матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з сокки.

Одразу у чотирьох поєдинках команди визначили переможців по булітах, із яких збірні Хорватії, Греції Франції та Казахстану пробилися до чвертьфінального етапу.

Також путівку в 1/4 фіналу Мундіалю здобула українська національна команда, яка перемогла Австралію з рахунком 2:1.

У крайньому поєдинку Бразилія переграла Албанію у протистоянні з 9 голами. Саме бразильці стануть наступними суперниками України.

Чемпіонат світу-2026 з сокки

1/8 фіналу, 4 вересня

Іспанія – Хорватія 1:1 (по булітах 2:3)

Польща – Сирія 3:1

Греція – Оман 2:2 (по булітах 2:1)

Франція – Румунія 1:1 (по булітах 2:1)

Данія – Німеччина 1:2

Казахстан – Угорщина 1:1 (по булітах 2:0)

Україна – Австралія 2:1

Бразилія – Албанія 7:2

Нагадаємо, що усі учасники 1/8 фіналу визначилися 3 вересня.

Додамо, що українська національна збірна є срібним призером ЧС-2023 з сокки. У фіналі того турніру Україна поступилася Казахстану в серії булітів, а на ЧС-2025 дійшла до чвертьфіналу, де знову програла казахам.