Хорватія вибила Іспанію, Україна здолала Австралію в 1/8 фіналу ЧС-2026 з сокки
У п'ятницю, 4 вересня, відбулися усі матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з сокки.
Одразу у чотирьох поєдинках команди визначили переможців по булітах, із яких збірні Хорватії, Греції Франції та Казахстану пробилися до чвертьфінального етапу.
Також путівку в 1/4 фіналу Мундіалю здобула українська національна команда, яка перемогла Австралію з рахунком 2:1.
У крайньому поєдинку Бразилія переграла Албанію у протистоянні з 9 голами. Саме бразильці стануть наступними суперниками України.
Чемпіонат світу-2026 з сокки
1/8 фіналу, 4 вересня
Іспанія – Хорватія 1:1 (по булітах 2:3)
Польща – Сирія 3:1
Греція – Оман 2:2 (по булітах 2:1)
Франція – Румунія 1:1 (по булітах 2:1)
Данія – Німеччина 1:2
Казахстан – Угорщина 1:1 (по булітах 2:0)
Україна – Австралія 2:1
Бразилія – Албанія 7:2
Нагадаємо, що усі учасники 1/8 фіналу визначилися 3 вересня.
Додамо, що українська національна збірна є срібним призером ЧС-2023 з сокки. У фіналі того турніру Україна поступилася Казахстану в серії булітів, а на ЧС-2025 дійшла до чвертьфіналу, де знову програла казахам.