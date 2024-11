Усик сплатив Хижняку 100 тисяч доларів за перемогу на Олімпіаді

Олімпійський чемпіон Парижа-2024 Олександр Хижняк відвідав тренувальний табір Олександра Усика в Іспанії, де отримав від легендарного чемпіона додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч доларів. Гроші були перераховані на іменну карту чемпіона, випущену платіжним сервісом Ready To Pay, створеним командою Усика в партнерстві з Kauri Finance.

Нагадаємо, що напередодні Олімпіади в Парижі Усик відвідав нашу олімпійську команду на зборах в Конча-Заспі і пообіцяв виплатити грошові винагороди українським боксерам, які завоюють медалі. Хижняк виявився єдиним, хто зійшов на п'єдестал.

Також Хижняк підписав меморандум про співпрацю з платформою Ready To Fight, яку вже рік розвиває команда Усика. За умовами меморандуму Ready To Fight опікуватиметься кар’єрою олімпійського чемпіона, розвитком персонального бренду, промоцією та пошуком спонсорів. Хижняк також буде залучений у проєкти Ready To Fight пов’язані зі співпрацею з боксерськими федераціями та розвитком аматорського боксу.

"Співпраця з командою Олександра Усика – надзвичайно цінний досвід для мене. Я бачу тут професійних, мотивованих і відповідальних людей, які ні на секунду не сумніваються в тому, що вони роблять, – зізнався Олександр Хижняк . – Я думаю над переходом у професіонали, але параллельно думаю також і про третю олімпійську медаль. Особисто буду робити все можливе, щоб бокс залишився у програмі Олімпіади. Також хотів би докластися до популяризації аматорського боксу серед дітей".

"Співпраця RTF з Олександром Хижняком – чудова можливість продемонструвати, як сучасні технології можуть допомагати боксерам будувати кар'єру. Ми вже співпрацюємо з кількома національними аматорськими федераціями як технологічний партнер", - стверджує директор команд Усика та CEO Ready To Fight Сергій Лапін,

"Як я і обіцяв перед Олімпіадою, еквівалент 100 тисяч доларів нарахований на картку Ready To Pay, а олімпійський чемпіон в моєму таборі. І це лише мала частина того, що ми можемо зробити разом, – коментує Олександр Усик. – Для мене олімпійське золото є і завжди буде найважливішою нагородою в моїй кар’єрі. Важливішою навіть за титул абсолютного чемпіона серед професіоналів. Саме тому ми з командою Ready To Fight хочемо допомогти розвитку аматорського боксу. Ми хочемо, щоб бокс залишився в олімпійській програмі, був сучасним, ефективно й прозоро керованим та вільним від корупційних схем. Радий вітати Олександра Хижняка в команді".

Що таке Ready To Fight (RTF)

Ready To Fight (RTF) — це інноваційна технологічна компанія, співзасновником якої Олександр Усик, що прагне революціонізувати індустрію боксу. RTF — перша глобальна онлайн-платформа (соціальна мережа), яка допомагає спортсменам (любителям і професіоналам) у двосторонньому форматі взаємодіяти зі спаринг-партнерами, промоутерами, агентами та вболівальниками.

RTF також діє й у аматорському боксі, співпрацюючи з національними федераціями: України, Саудівської Аравії, Венесуели та Мальти. Для аматорських федерацій Ready To Fight служить цифровим інструментом для виявлення талантів і підбору персоналу, оптимізації процесів і створення нових можливостей для боксерів.