Свято з гірким присмаком: матч проти Барселони став ювілейним для Анчелотті в Реалі

Головний тренер Реала Карло Анчелотті відсвяткував великий ювілей у матчі з Барселоною.

Про це повідомляє сайт "вершкових".

Так співпало, що головний поєдинок всього сезону в Іспанії між Барселоною та Реалом (4:3) став 350-м для 65-річного італійця на чолі "вершкових". За два періоди під керівництвом "Папи Карло" Реал виграв 247 матчів, 50 разів зіграв унічию та зазнав 53 поразки.

Анчелотті став тільки другим тренером в історії "блакос", який подолав цю позначку. Першим це зробив абсолютний рекордсмен клубу Мігель Муньйос, на рахунку якого 605 ігор в статусі головного тренера Реала.

Варто зазначити, що Карло Анчелотті є найбільш титулованим наставником в історії мадридського клубу, вигравши 15 трофеїв.

Цікаво, що найчастішим суперником Реала Анчелотті була не Барселона, а Атлетико – мадридське дербі з італійцем відбулося 26 разів.

Нагадаємо, що цей шостий сезон Карло Анчелотті на чолі Реала буде для тренера останнім в Мадриді. Після закінчення кампанії титулований фахівець почне працювати зі збірною Бразилії.