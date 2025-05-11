Канада, США та Німеччина продовжили громити суперників на чемпіонаті світу-2025

У неділю, 11 травня, у третій ігровий день чемпіонату світу 2025 року в елітному дивізіоні заплановане проведення шести матчів груп А та В.

У протистоянні двох збірних, назви яких дехто може сплутати, сильнішою виявилася Словаччина – Словенія програла другий матч на турнірі.

Синхронні розгромні перемоги здобули США та Канада, які не помітили супротиву Угорщини та Латвії відповідно. До них доєдналася Німеччина, яка не мала проблем у грі з Казахстаном.

Даний ігровий день традиційно закриватимуть два матчі: Фінляндія зустрінеться з Францією, а Норвегія – з Чехією.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон

11 травня

Група А

Словаччина – Словенія 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Латвія – Канада 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)

21:20 Фінляндія – Франція

Група В

США – Угорщина 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Німеччина – Казахстан 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

21:20 Норвегія – Чехія

Турнірна таблиця Групи А

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Групи В

Standings provided by Sofascore

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