Денисов: Не варто вірити у причини звільнення Ашура, які пишуть в Інтернеті

Директор Полісся з маркетингу Олександр Денисов прокоментував відставку Імада Ашура з посади головного тренера, а також відсторонення операційного менеджера та шеф-скаута клубу.

Деталі про події в Поліссі Денисов розповів в ексклюзивному коментарі заступнику головного редактора "Чемпіона" Миколі Дендаку.

Сьогодні, 12 травня, "вовки" опублікували несподівану заяву про звільнення Ашура, після чого клуб відсторонив від роботи операційного менеджера Івана Трубочкіна та шеф-скаута Анатолія Волкова.

За словами Денисова, не варто вірити у причини відставки 37-річного українця ліванського походження, про які пишуть в Інтернеті.

"Це точно не те, що ширилося з якихось Telegram-каналів, що була якась спецоперація і тому подібне. Після сьогоднішніх подій – це дійсно деякі події, які внутрішньо відбувалися в клубі. Це стосується діалогів, розмов та іншого, після чого президентом клубу і було прийняте рішення про звільнення Ашура", – сказав Денисов.

Він також відкинув припущення про те, що звільнення Ашура та відсторонення Трубочкіна з Волковим було чимось більшим, ніж просте співпадіння.

"Ні, просто співпало, що в один день оголосили".

Нагадаємо, що в останньому матчі Української Прем'єр-ліги Полісся зіграло внічию з Динамо (0:0).

А після перемоги Карпат над Олександрією (2:1) житомирський колектив упав на п'яте місце таблиці чемпіонату України, втративши позицію в єврокубковій зоні.