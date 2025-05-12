Лідер Клівленда ризикує пропустити вирішальний матч серії плейоф НБА

Участь зіркового захисника Клівленд Кавальєрс Донована Мітчелла у ключовому п'ятому матчі серії плейоф НБА проти Індіана Пейсерс знаходиться під великим питанням.

Про це повідомляє ESPN.

Сьогодні, 12 травня, Клівленд програв Індіані (109:129) у четвертій зустрічі. Під час розминки у великій перерві 28-річний баскетболіст травмувався, через що він повністю пропустив другу половину.

За інформацією джерела, Мітчеллу зробили МРТ, яка показала, що у нього загострилася попередня травма лівого гомілкостопного суглоба. Повідомляється, що рішення про участь Донована у наступному поєдинку буде прийматися в день матчу.

Варто зазначити, що наразі Пейсерс ведуть у серії з рахунком 3-1. Наступна гра може вивести команду Ріка Карлайла у фінал Східної конференції.

Потенційно останній матч півфінальної серії плейоф між Клівлендом та Індіаною відбудеться в ніч на 14 травня.

Раніше стало відомо, що Янніс Адетокумбо думає про можливе розставання з Мілуокі Бакс цього міжсезоння.