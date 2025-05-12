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Перший старт після Олімпіади: Бех-Романчук заявилась на етап Діамантової ліги

Олександр Булава — 12 травня 2025, 13:51
Перший старт після Олімпіади: Бех-Романчук заявилась на етап Діамантової ліги
Марина Бех-Романчук
ФЛАУ

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук заявлена у потрійному стрибку на етап Діамантової ліги, який відбудеться у Досі, Катар.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Для українки це буде перший старт у новому сезоні та перші змагання з часу Олімпіади-2024 у Парижі, де посіла 11 місце. Українка після Ігор брала паузу у кар'єрі та лише нещодавно відновила тренування.

Етап в Досі відбудеться у п'ятницю, 16 травня. Змагання в потрійному стрибку розпочнуться о 18:23. У секторі будуть змагатися 10 стрибунок. Перші три спроби виконають усі 10, до наступних раундів пройдуть вісім найкращих. Після п'ятого стрибка у секторі залишиться лише трійка найкращих спортсменок, які визначать переможця.

Минулого сезону українка провела один старт в рамках Діамантової ліги, де стала третьою в Монако.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук очолила Федерацію легкої атлетики Хмельницької області.

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

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