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Визначився суперник збірної України у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг

Олександр Булава — 12 травня 2025, 10:05
Визначився суперник збірної України у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна
ФТУ

У понеділок, 12 травня, відбулося жеребкування фіналу Кубку Біллі Джин Кінг, де свого суперника дізналась збірна України.

"Синьо-жовті" у першому раунді плейоф зустрінуться з командою Іспанії. У випадку виходу в півфінал суперником українок стане переможець протистояння Італії та Китаю.

Результати жеребкування

  • Італія – Китай
  • Іспанія – Україна
  • Казахстан – США 
  • Японія – Велика Британія 

Фінал Кубку Біллі Джин Кінг відбудеться з 16 по 21 вересня у китайському Шеньчжені. В ньому візьмуть участь 6 команд-переможниць кваліфікаційного етапу (Велика Британія, Японія, Іспанія, Казахстан, Україна, США), господарки турніру (Китай), а також минулорічні переможниці змагань, збірна Італії.

Нагадаємо, у кваліфікації українки обіграли команду Польщі, що забезпечило їм перший в історії вихід у фінал турніру.

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