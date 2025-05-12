Визначився суперник збірної України у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг

У понеділок, 12 травня, відбулося жеребкування фіналу Кубку Біллі Джин Кінг, де свого суперника дізналась збірна України.

"Синьо-жовті" у першому раунді плейоф зустрінуться з командою Іспанії. У випадку виходу в півфінал суперником українок стане переможець протистояння Італії та Китаю.

Результати жеребкування

Італія – Китай

Іспанія – Україна

Казахстан – США

Японія – Велика Британія

Фінал Кубку Біллі Джин Кінг відбудеться з 16 по 21 вересня у китайському Шеньчжені. В ньому візьмуть участь 6 команд-переможниць кваліфікаційного етапу (Велика Британія, Японія, Іспанія, Казахстан, Україна, США), господарки турніру (Китай), а також минулорічні переможниці змагань, збірна Італії.

Нагадаємо, у кваліфікації українки обіграли команду Польщі, що забезпечило їм перший в історії вихід у фінал турніру.