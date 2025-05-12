Полісся звільнило Ашура з посади головного тренера

Імад Ашур звільнений з посади головного тренера Полісся.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

Згідно з повідомленням клубу, причиною звільнення не стали результати команди у поточному сезоні.

"Події, що відбулися сьогодні в клубі, стали предметом внутрішнього аналізу керівництва. За його результатами було прийнято рішення про завершення співпраці з усім тренерським штабом першої команди", – сказано у заяві.

Ашур очолював Полісся з травня 2024 року, житомирський клуб став його першим досвідом самостійної роботи на дорослому рівні.

На посаді головного тренера Полісся Ашура до кінця сезону замінить наставник юнацької команди U-19 Полісся Олександр Максимов.

За два тури до фінішу сезону УПЛ Полісся посідає п’яте місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи на два очки від Карпат. У п’ятницю, 9 травня, житомиряни зіграли внічию 0:0 з Динамо Київ.