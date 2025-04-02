Гірн оцінив ймовірність бою Усик – Пол за правилами MMA

Промоутер Едді Гірн не вірить, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) і Джейк Пол (11-1, 7 КО) проведуть бій за правилами MMA.

Про це він сказав для Stomping Ground.

"Пол може провести два поєдинки поспіль: з Джошуа в боксі і потім з Усиком в MMA. Я не думаю, що боксери колись будуть битися в MMA. Впевнений, деякі могли б. Але я не бачу Усика", – сказав Гірн.

Зазначимо, що команда українця підтвердила готовність провести бій з Джейком Полом.

Раніше Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків. Ймовірно, один із них пройде проти новозеландця Джозефа Паркера, боксерська організація зобов'язала українця провести бій саме з ним.

Олександр Усик у травні 2024-го став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів, однак на кону вже не стояв титул абсолюта – улітку 2024-го Усик звільнив пояс IBF, який завоював Даніель Дюбуа, перемігши Ентоні Джошуа.