Алонсо підписав контракт з Реалом
Хабі Алонсо
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Головний тренер Баєра Хабі Алонсо підписав контракт з мадридським Реалом.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Угода з 41-річним спеціалістом укладена до 2028 року. Фінансові деталі наразі невідомі. Незабаром клуб попрощається з Карло Анчелотті.
Новий тренер має розпочати роботу з "вершковими" вже 1-го червня і дебютує на чолі кулбу вже на Клубному чемпіонаті світу.
Нещодавно Баєр оголосив про відхід Алонсо. Іспанець очолив "фармацевтів" у жовтні 2022 року. Минулого сезону він привів команду до перемоги в Бундеслізі та Кубку Німеччини, а також дійшов до фіналу Ліги Європи.
Напередодні "вершкові" з трьома голами Мбаппе поступились Барселоні у межах 35 туру чемпіонату Іспанії.