Алонсо підписав контракт з Реалом

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо підписав контракт з мадридським Реалом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода з 41-річним спеціалістом укладена до 2028 року. Фінансові деталі наразі невідомі. Незабаром клуб попрощається з Карло Анчелотті.

Новий тренер має розпочати роботу з "вершковими" вже 1-го червня і дебютує на чолі кулбу вже на Клубному чемпіонаті світу.

🚨🤍 Xabi Alonso to Real Madrid, here we go! Story confirmed and deal sealed for Xabi as new manager until 2028.



Staff sorted, contract in place and three year deal for Alonso with Real planning for him to start at FIFA Club World Cup.



Ancelotti farewell soon, then Xabi era. 🎞️ pic.twitter.com/s6jY4DzZmx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2025

Нещодавно Баєр оголосив про відхід Алонсо. Іспанець очолив "фармацевтів" у жовтні 2022 року. Минулого сезону він привів команду до перемоги в Бундеслізі та Кубку Німеччини, а також дійшов до фіналу Ліги Європи.

Напередодні "вершкові" з трьома голами Мбаппе поступились Барселоні у межах 35 туру чемпіонату Іспанії.