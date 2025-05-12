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Алонсо підписав контракт з Реалом

Олександр Булава — 12 травня 2025, 11:57
Алонсо підписав контракт з Реалом
Хабі Алонсо
Getty Images

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо підписав контракт з мадридським Реалом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода з 41-річним спеціалістом укладена до 2028 року. Фінансові деталі наразі невідомі. Незабаром клуб попрощається з Карло Анчелотті.

Новий тренер має розпочати роботу з "вершковими" вже 1-го червня і дебютує на чолі кулбу вже на Клубному чемпіонаті світу.

Нещодавно Баєр оголосив про відхід Алонсо. Іспанець очолив "фармацевтів" у жовтні 2022 року. Минулого сезону він привів команду до перемоги в Бундеслізі та Кубку Німеччини, а також дійшов до фіналу Ліги Європи.

Напередодні "вершкові" з трьома голами Мбаппе поступились Барселоні у межах 35 туру чемпіонату Іспанії.

Реал Мадрид Хабі Алонсо

Хабі Алонсо

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