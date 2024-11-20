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Частину віддав військовим: Хижняк розповів, на що витратив призові за золото Олімпіади-2024

Руслан Травкін — 20 листопада 2024, 09:10
Частину віддав військовим: Хижняк розповів, на що витратив призові за золото Олімпіади-2024
Олександр Хижняк
НОК України

Олімпійський чемпіон-2024 з боксу Олександр Хижняк розповів, що певну частину призових за золото Олімпіади передав на потреби військових.

Його слова цитує ObozUA.

астину – я допоміг військовим. Навіть зараз, якщо є якась можливість, якісь збори, і зараз ми допомагаємо. Допоміг своїм батькам, своїм рідним, людям, які мені допомагали. Частину зберіг для своєї родини, для дружини, для своєї дитини.

Трішечки залишив для того, щоб продовжувати свою кар’єру, тому що потрібно все, обладнання для тренувань, для всього – це також якісь кошти забирає. Тобто, максимальну участь у всьому намагався взяти і частину залишив для себе", – розповів Хижняк.

Нагадаємо, Національний олімпійський комітет включив Хижняка у трійку найкращих українських спортсменів у серпні. Зазначимо, що за перемогу на Олімпіаді Хижняк отримав 125 тисяч доларів від держави та 100 тисяч доларів від Федерації боксу України.

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