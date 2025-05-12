Гравці збірної США прокоментували розгромну поразку від Швейцарії на чемпіонаті світу

Гравці збірної США з хокею Клейтон Келлер і Метті Беньєрс назвали причини поразки від збірної Швейцарії на ЧС. Вони визнали, що ті краще реалізували свої моменти і перекривали зони.

Їхні слова передає пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).

" Вони грали дуже добре. Вони швидка, вміла команда, яка змусила нас боротися за кожен сантиметр льоду. Ми переглянемо відео, станемо кращими. Це довгий турнір", – заявив Келлер.

"Ми просто не досягли своєї мети. Я думаю, що однією з наших сильних сторін є спроба диктувати хід гри та намагатися грати швидко. Але я вважаю, що вони краще контролювали гру. Швейцарці грали так, як хотіли", – додав Беньєрс.

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Нагадаємо, у межах третього туру групового етапу збірна Швейцарії розгромила команду США з рахунком 3:0.