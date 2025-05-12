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Гравці збірної США прокоментували розгромну поразку від Швейцарії на чемпіонаті світу

Руслан Травкін — 12 травня 2025, 22:49
Гравці збірної США прокоментували розгромну поразку від Швейцарії на чемпіонаті світу
IIHF/Matt Zambonin

Гравці збірної США з хокею Клейтон Келлер і Метті Беньєрс назвали причини поразки від збірної Швейцарії на ЧС. Вони визнали, що ті краще реалізували свої моменти і перекривали зони.

Їхні слова передає пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).

"Вони грали дуже добре. Вони швидка, вміла команда, яка змусила нас боротися за кожен сантиметр льоду. Ми переглянемо відео, станемо кращими. Це довгий турнір", – заявив Келлер.
"Ми просто не досягли своєї мети. Я думаю, що однією з наших сильних сторін є спроба диктувати хід гри та намагатися грати швидко. Але я вважаю, що вони краще контролювали гру. Швейцарці грали так, як хотіли", – додав Беньєрс.
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Нагадаємо, у межах третього туру групового етапу збірна Швейцарії розгромила команду США з рахунком 3:0. 

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