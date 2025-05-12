Намагався скористатися інтимними послугами за гроші: поліція заарештувала олімпійського чемпіона Ріо

Зірковий американський борець Кайл Снайдер був заарештований поліцією у межах операції проти проституції.

Про це повідомляє USA Today.

29-річний Снайдер був одним із 16 затриманих чоловіків. Його заарештували в готелі у північній частині міста Коламбус.

Снайдер отримав повістку про явку до суду на 19 травня. Згодом 29-річного спортсмена відпустили.

Повідомляється, що поліцейські розмістили онлайн-оголошення щоб "запропонувати іншим особам займатися сексуальною діяльністю за плату".

Близько 20:15 Снайдер нібито почав надсилати текстові повідомлення та телефонувати офіцерам у відповідь на одне з опублікованих оголошень.

Вони домовилися про побачення в готелі неподалік, куди, за словами поліції, прибув Снайдер і заплатив агенту під прикриттям готівкою за секс. Після цього і відбулося затримання спортсмена.

Кайл тричі представляв збірну США на Олімпійських іграх у ваговій категорії до 97 кг з вільної боротьби. Він виграв золоту медаль на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро 2016 року та срібну в Токіо 2021 року. Кайл став четвертим на Іграх у Парижі.

Нагадаємо, срібний призер Ігор-2024 Трульс Мьорегорд отримав травму через падіння БПЛА.