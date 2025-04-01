Усик: Я б віддав усі свої пояси Трампу за мир в Україні

Олександр Усик після перемоги над Ф'юрі в травні 2024-го

Чемпіон світу WBC, IBO, WBA та WBO у суперважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) вважає, що президент США Дональд Трамп може забрати всі його пояси, якщо це допоможе досягти миру в Україні.

Про це український боксер розповів у коментарі Washington Post.

"Знаєте, заслуговує Трамп на це чи ні – це не питання. Якщо це призведе до миру в нашій країні, я готовий віддати всі свої пояси", – заявив Усик.

Нагадаємо, що під час спільної пресконференції президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа в Білому домі було помітно, що поруч з українською делегацією розміщено пояс WBC, який належить українському боксеру Олександру Усику (23-0, 14 КО).

Однак після сварки між двома лідерами, він так і залишився на столику в Овальному кабінеті. Зеленський пообіцяв подарувати своєму американському колезі пояс під час телефонної розмови 13 лютого.

Олександр Усик подарував пояс WBC президенту України 24 серпня. Боксер згодом пояснив свою мотивацію такого рішення.