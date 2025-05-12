Фіорентина ціною єврокубків "допомогла" аутсайдеру чемпіонату у боротьбі за виживання
У понеділок, 12 травня, програма 36 туру італійської Серії А закривалася двома матчами.
У першій зустрічі зійшлися Венеція та Фіорентина, команди, у яких є свої задачі. Підопічні Еусебіо Ді Франческо намагаються зберегти прописку в еліті італійського футболу. У той же час команда Раффаеле Паладіно не втрачає сподівань фінішувати в єврокубковій зоні.
І мотивація аутсайдера виявилася сильнішою. В середині другого тайму Венеція двічі розписалася у воротах Давіда Де Хеа. І хоча "фіалки" відіграли один м'яч, на більше їх не вистачило – Венеція здобула перемогу з рахунком 2:1.
В останньому матчі туру Аталанта прийматиме Рому Артема Довбика. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Чемпіонат Італії з футболу – Серія А
36 тур, 12 травня
Венеція – Фіорентина 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 60 Канде, 2:0 – 68 Орістаніо, 2:1 – 77 Мандрагора.
- 21:45 Аталанта – Рома
Турнірна таблиця Серії А
Раніше один з лідерів Фіорентини розповів, за яких умов він погодиться на трансфер в Манчестер Юнайтед.