Чісора: Я хочу провести поєдинок з Дюбуа, бо Паркер битиметься з Усиком

Британський боксер Дерек Чісора (36-13, 23 КО) вважає, що їх бій з чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) збере повний стадіон "Вемблі" в Лондоні.

Про це він розповів порталу TalkSport.

"Я хочу провести бій за титул чемпіона світу з Дюбуа на "Вемблі". Я знаю, що Даніель відмовився від бою з Джозефом Паркером, але він вчиться. Він хороший боєць, який зараз вчиться ремеслу. Він буде захищати свій титул проти мене, тому що я знаю, що Джозеф Паркер хоче битися за титул WBO з Олександром Усиком.

Послухайте, я хочу цього бою. Ми хочемо хороших боїв і ми хочемо хорошого бізнесу. Якщо я знаю хороший бізнес, то це я і Дюбуа. Усик і Даніель не продадуть "Тоттенгем Готспур Стедіум" або "Вемблі". Я знаю це точно".

Нещодавно Дерек Чісора переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів. Даніель Дюбуа востаннє виходив на ринг у вересні, коли нокаутував Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що WBO зобов'язала Олександра Усика провести бій проти Джозефа Паркера та надала сторонам 30 днів на підписання контракту. Це стало можливим після того, як новозеландець нокаутував Мартіна Баколе і став обов'язковим претендентом на титул.

Спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.