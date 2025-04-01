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Було б безглуздо не прийняте це: Ітаума – про бій з Усиком або Дюбуа

Олександр Булава — 1 квітня 2025, 20:07
Було б безглуздо не прийняте це: Ітаума – про бій з Усиком або Дюбуа

20-річний британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (11-0, 9 КО) заявив, що прийняв би пропозицію про бій з чемпіоном світу в будь-який момент.

Цитує бійця Ready To Fight.

"Бій у квітні-травні проти Дюбуа або проти Усика? Одразу погодився б. Без питань. Було б безглуздо не прийняте це.

В кінцевому підсумку я б опинився у кращому положенні, беручи такий бій. Якщо я виграю – стану чемпіоном світу. Я побив рекорд, я – мільйонер, суперзірка. Я пішов би і зробив все можливе, виклався б на повну.

І навіть, якби я програв нокаутом у перших двох раундах, все одно повернувся б додому з честю", – розповів Ітаума.

Нещодавно Мозес захистив свій титул WBO Intercontinental та здобув вакантний титул WBA International. На цей час у нього 11 з 11 перемог, 9 з яких він завершив достроково.

Раніше Олександр Усик заявив, що саме Мозес стане наступним чемпіоном світу в надважкій вазі.

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