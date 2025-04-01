Було б безглуздо не прийняте це: Ітаума – про бій з Усиком або Дюбуа

20-річний британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (11-0, 9 КО) заявив, що прийняв би пропозицію про бій з чемпіоном світу в будь-який момент.

Цитує бійця Ready To Fight.

"Бій у квітні-травні проти Дюбуа або проти Усика? Одразу погодився б. Без питань. Було б безглуздо не прийняте це.

В кінцевому підсумку я б опинився у кращому положенні, беручи такий бій. Якщо я виграю – стану чемпіоном світу. Я побив рекорд, я – мільйонер, суперзірка. Я пішов би і зробив все можливе, виклався б на повну.

І навіть, якби я програв нокаутом у перших двох раундах, все одно повернувся б додому з честю", – розповів Ітаума.