Було б безглуздо не прийняте це: Ітаума – про бій з Усиком або Дюбуа
20-річний британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (11-0, 9 КО) заявив, що прийняв би пропозицію про бій з чемпіоном світу в будь-який момент.
Цитує бійця Ready To Fight.
"Бій у квітні-травні проти Дюбуа або проти Усика? Одразу погодився б. Без питань. Було б безглуздо не прийняте це.
В кінцевому підсумку я б опинився у кращому положенні, беручи такий бій. Якщо я виграю – стану чемпіоном світу. Я побив рекорд, я – мільйонер, суперзірка. Я пішов би і зробив все можливе, виклався б на повну.
І навіть, якби я програв нокаутом у перших двох раундах, все одно повернувся б додому з честю", – розповів Ітаума.
Нещодавно Мозес захистив свій титул WBO Intercontinental та здобув вакантний титул WBA International. На цей час у нього 11 з 11 перемог, 9 з яких він завершив достроково.
Раніше Олександр Усик заявив, що саме Мозес стане наступним чемпіоном світу в надважкій вазі.