Воррен пояснив, чому Дюбуа зараз переміг би Усика

Відомий промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), вважає, що зараз британець переміг би Олександра Усика (23-0, 14 КО), якби боксери провели реванш. Він заявив, що Дюбуа став набагато кращим після першої зустрічі.

Про це Воррен сказав у новому випуску Frank Warren's Queensberry.

"Я думаю, це досвід поєдинку з Усиком. Я вважаю, він сильно змінився психологічно після того бою і подивіться на серію перемог, на якій він перебуває. Він бився на найвищому рівні. І у цих чотирьох боях він виграв тричі нокаутом. І той удар, який "посадив" Усика, не був ударом нижче за пояс", – заявив промоутер.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.