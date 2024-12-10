Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі 2: онлайн-марафон бою
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Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) проведе поєдинок проти британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).
Бій-реванш відбудеться в ніч з 21 на 22 грудня 2024 року в Ер Ріяді, Саудівська Аравія.
Чемпіон проведе для вас онлайн-марафон двобою з ексклюзивними новинами з місця подій та текстову трансляцію поєдинку в цій новині.
Що треба знати про бій
- Олександр Усик роздільним рішенням суддів (115:112, 114:113, 113:114) переміг Тайсона Ф'юрі в першому поєдинку та став абсолютним чемпіоном світу;
- У другому двобої між боксерами не буде розігруватися статус абсолютного чемпіона світу, через те, що українцю довелося звільнити титул IBF на користь бою Джошуа – Дюбуа;
- Бій-реванш відбудеться на арені Кінгдом яка може вмістити 26 тисяч уболівальників;
- Окрім Олександра Усика у вечорі боксу в Ер-Ріяді візьмуть участь одразу 3 українці: Даніель Лапін, Андрій Новицький та Сергій Богачук;
- Гонорар бою становитиме 190 млн доларів, при цьому сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика;
- Транслювати реванш Усик – Ф'юрі в Україні буде медіасервіс MEGOGO;
- Букмекери вважають українця фаворитом у цьому бою, ставки на Усика приймаються з коефіцієнтом 1,62, у той час, як на Ф'юрі 2,35.