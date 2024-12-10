Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі 2: онлайн-марафон бою

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) проведе поєдинок проти британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Бій-реванш відбудеться в ніч з 21 на 22 грудня 2024 року в Ер Ріяді, Саудівська Аравія.

Чемпіон проведе для вас онлайн-марафон двобою з ексклюзивними новинами з місця подій та текстову трансляцію поєдинку в цій новині.

Що треба знати про бій