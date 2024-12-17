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Усик – Ф'юрі: відеотрансляція церемонії прибуття боксерів

Станіслав Лисак — 17 грудня 2024, 16:10
Усик – Ф'юрі: відеотрансляція церемонії прибуття боксерів
Getty Images

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) проведе поєдинок проти британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Сьогодні, 17 грудня, Усик та Ф'юрі відвідають першу подію протягом тижня бою, урочисте прибуття до столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяда, де відбудеться бій-реванш.

Grand Arrivals має розпочатися о 20:00 за київським часом на YouTube-каналі DAZN. Переглянути цей захід ви можете на сайті Чемпіон.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

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