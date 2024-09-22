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Чемпіон Бокс

Дюбуа нокаутував Джошуа в 5-му раунді та захистив титул IBF

Денис Шаховець — 22 вересня, 00:26
Дюбуа нокаутував Джошуа в 5-му раунді та захистив титул IBF
Getty Images

У Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбулося шоу боксу, головною подією якого став бій за титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі між британцями Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Поєдинок завершився перемогою Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді.

Для 27-річного Дюбуа це був перший захист титулу, який він, перебуваючи в статусі тимчасового чемпіона, отримав без бою, через відмову українця Олександра Усика від поясу.

Наприкінці першого раунду Дюбуа відправив Джошуа в нокдаун. Ентоні виглядав розгубленим і все могло завершитись нокаутом, якби не пролунав гонг, що врятував колишнього чемпіона світу.

У третьому та четвертому раундах Ентоні знову опинявся на настилі рингу, але підводився й продовжував бій. Однак у п'ятій трихвилинці Дюбуа потужно поцілив у підборіддя опонента й завершив бій достроково.

Для 34-річного Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше Ентоні поступався двічі українцеві Олександру Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

Дюбуа, який також програвав Усику у 2023 році, здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між українцем та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

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