Гетьман, Джокер і Агент-47: якими образами Усик дивував світ

Олександр Усик – не лише геніальний боксер, а й справжній майстер шоу. Його виходи на ринг завжди привертають увагу, адже чемпіон вміє здивувати нестандартними образами, кожен з яких має свій унікальний характер і меседж. Від харизматичного Отамана до провокаційного Джокера чи загадкового футуриста – Усик вражає як у бою, так і за межами рингу.

Цієї суботи, 21 грудня, боксер знову опиниться у центрі уваги, адже на нього чекає реванш із Тайсоном Ф’юрі. Це буде не просто поєдинок за титули – це справжнє протистояння двох яскравих особистостей, кожна з яких має свої традиції створювати шоу. І хоча результат бою визначиться в рингу, його початок, як завжди, буде закладено в образі Усика, який точно не залишить байдужими ні фанатів, ні суперника.

Редакція Чемпіона пропонує згадати усі образи українського чемпіона напередодні важливого поєдинку із зіркою британського боксу.

Олександр Усик став справжньою зіркою, перейшовши до найвищого вагового дивізіону, де топові опоненти, і кожен з них має свій образ на ринзі і поза його межами. Українець зрозумів, що настав час вражати, тому підготував справжнє шоу перед поєдинком із Ентоні Джошуа, який відбувся у Лондоні.

Спочатку Усик шокував світ появою на битві поглядів із британським важковаговиком у костюмі персонажу коміксів і на той момент хайпового фільму – Джокера.

Потім наш спортсмен зробив ефектний вихід на поле битви, з'явившись у футуристичному костюмі від українського бренду Jaxet. Особисто Олександр брав участь у створенні цього образу, надихаючись космосом. Відповідно, тематика костюма нашого боксера вийшла дуже схожою на знаряддя космонавтів.

Побачивши позитивні відгуки фанатів, Усик продовжив дивувати фанів, зʼявившись вже на пресконфенції перед другим поєдинком із Джошуа в образі козака. Крім яскравого вбрання наш боксер виконав пісню "Ой у лузі червона калина" перед журналістами.

Oleksandr Usyk bursts into song following his head-to-head with Anthony Joshua! 🇺🇦🎶pic.twitter.com/FM6Gn3PTTY — Sky Sports (@SkySports) August 17, 2022

Вже на ринг український чемпіон виходив у жовто-синіх кольорах, показуючи свою домінацію і негласний статус "домашнього" поєдинку, хоч він і відбувся не на батьківщині.

Проти Даніеля Дюбуа не було настільки веселих перформансів, проте виходив наш козак на бій у футболці зі своїм зображенням. Цього разу постарався український художник.

Unreal scenes for Usyk as he makes his ring walk! 🇺🇦#UsykDubois pic.twitter.com/HcznSJ9qlr — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 26, 2023

Потенційна зустріч із Тайсоном Ф'юрі дозволила Усику "розвʼязати" собі руки, проте у боксерів почалася словесна боротьба. Британець обрав домінуючу позицію, чіпляючи нашого чемпіона, який, на диво, багато мовчав та відігравав роль скромного хлопця. Проте вихід на ринг Олександра запам'ятався назавжди.

Український спорстмен вийшов на ринг у костюмі гетьмана, показуючи, що він захищає честь своєї країни. Так, слів було не дуже багато у виступах боксера на пресконференціях, проте він вирішив говорити мовою кулаків.

Після феєричної перемоги над Ф'юрі, боксери несподівано помінялися ролями. Тайсон став менш говірким, а Олександр став активно розкручувати поєдинок у соціальних мережах, ще й дивуючи фанатів яскравими образами.

На першу пресконференцію Усик зʼявився у костюмі "Агента-47", який є найманим вбивцею. Цей образ Олександр позичив у персонажа відомої комп'ютерної гри "Хітмен", за що йому прилетів великий респект від розробників.

Найсвіжіше, чим Олександр здивував світ, став його фіолетовий костюм, в якому він прибув до Ер-Ріяда. Біла накидка із вишитим на ній тигром шокувала боксерський світ і вболівальників українця. Епатажність спортсмена вийшла на новий рівень.

Вже у суботу ми маємо побачити новий образ Усика, який знову розлетиться у соцмережах. Що це буде, і як саме цього разу українець змусить весь світ звернути на себе увагу – невідомо, але ми з нетерпінням чекаємо на нове шоу!