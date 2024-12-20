Усик і Саудівська Аравія: "шлюб за розрахунком" та 2,5 трильйони доларів інвестицій у промо країни

Вже цієї суботи у Саудівській Аравії відбудеться матч-реванш Олександра Усика з Тайсоном Ф’юрі. Після початку повномасштабної війни українець виходить у ринг здебільшого у цій країні. Матч-реванш проти Ентоні Джошуа в серпні 2022 року Олександр провів у Джидді. Перший бій з Тайсоном Ф’юрі – у Ріяді, де знов зустрінеться з британцем у матчі-реванші. Судячи з усього, наступні бої Усик знову буде проводити переважно в Саудівської Аравії, адже саме в цій країні Олександр може заробити найбільші гонорари. Чемпіон розпитав експертів, чому склалася така кон'юнктура.

"Саудівська Аравія переконливо заявляє свої права на звання мекки боксу у 21-му столітті, – вважає президент WBC Ukraine Микола Ковальчук . – Їхні гонорари – це космос, про який ще кілька років тому ніхто й мріяти не міг. Це амбітна стратегія. І вони досягають успіху: великі імена, яскраві шоу, увага всього світу. Поки що вони не ОАЕ, проте, саудити відкривають країну для іноземців та хочуть залучати великі інвестиції. І великий спорт – одна із дуже важливих та успішних складових. А для боксерів це означає можливість не лише битися за титули, але й заробляти гігантські гроші. Усик користується цією можливістю. І це цілком логічно, чому ні?".

" Спорт – важлива складова саудівської програми Vision-2030, – розповідає головний редактор Sportarena.com Сергій Дрига. – Її метою є повна та глобальна трансформація країни зі світового лідера з видобутку та продажу нафти в одну з провідних країн у галузі технологій та інвестиційної привабливості. І спорт – це не лише бокс. Це й футбол, і гольф, і теніс, і рестлінг, і ММА. Планується, що Саудівська Аравія вкладе у різні проєкти 2,5 трильйона доларів, що становить 10% від усіх інвестицій у світі. Королівство має увійти до топ-15 світових економік, буде запроваджено саудівську грінкарту та значно підвищено туристичну привабливість країни. Щоправда, з урахуванням її релігійних особливостей. Серед інших пунктів – будівництво не лише нових аеропортів, наукових та культурних центрів, а й цілих міст".

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"Саудівської Аравії прагне зміцнити свій імідж, здобути репутацію відкритої, світської держави й відійти від стереотипу недемократичності, – вважає ведучий ICTV Андрій Ковальський . – Нафтогазові запаси у них величезні, тому розвиток спорту і туризму – більше іміджевий, ніж бізнесовий крок".

"Усику однозначно вигідно з фінансової точки зору боксувати в Саудівській Аравії, адже наразі він проводить останні поєдинки в кар'єрі й потрібно заробити якомога більше грошей, – розповідає експерт та заступник головного редактора Чемпіона Денис Шаховець . – Особливо під час війни, коли Збройним силам України потрібна допомога. Утім, якщо припустити, що війна закінчиться протягом року, то Олександр зробить усе можливе, аби організувати чемпіонський бій у Києві. І це вже історія не про гроші – там доведеться ще й своїм гонораром ділитися із суперником, який, очевидно, буде не надто зацікавлений у такій події. Щодо доцільності проведення надзвичайно дорогих боксерських івентів саудитами, то тільки час покаже, наскільки правильно для себе вони чинять. Головне, що боксери мають можливість заробляти шалені гроші й користуються нею. А фани насолоджуються топовими поєдинками, які запам'ятаються на все життя".

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі Getty Images

"Можу відповісти, ґрунтуючись на тому досвіді, про який дізнався під час трьох поїздок до Саудівської Аравії за їх перший рік експансії у бокс, – розповідає головний редактор LuckyPunch Олександр Чепілко . – Наразі королівство має державну програму "Саудівська Аравія 2030", у межах якої й реалізуються великі проєкти в спорті, культурі, економіці та інших галузях. Вони, на мою думку, однозначно суттєво додадуть популярності й упізнаваності країні на міжнародній арені. Трохи більше ніж за рік їхньої активної діяльності у спорті фани вже звикли, що найбільш топові події в багатьох дисциплінах проходять саме в Ер-Ріяді. А якщо так триватиме не рік, а три або п’ять? За цей час утвориться пряма асоціація "спорт найвищого рівня = Саудівська Аравія".

"Не факт, що Усик боксуватиме лише в Саудівській Аравії, – вважає редактор Tanksport Василь Танкевич . – Туркі Аль-Шейху, як ключовому архітектору культурної трансформації Саудівської Аравії, тісно у своїй країні. Його діяльність виходить далеко за її межі. Зокрема, нещодавно він оголосив про підписання контракту з одним із лідерів "паунду" Наоя Іноуе, очевидно, з перспективою виходу на японський ринок. А до того він вже зайшов на британський ринок боксу. Щодо правильності чи неправильності позиції саудитів. Я розумію, що спортивні та музичні проєкти є частиною зниження залежності від нафти, створюють нові можливості для розвитку туризму і розваг. Але чув і про те, що такі заходи можуть бути свого роду "спортивним відмиванням" – знаряддям для поліпшення репутації країни на тлі порушень прав людини".

"Поки Турки Аль аш-Шейх залучений до активного витрачання саудівських грошей на бокс – найімовірніше, Усик справді буде "прив'язаний" до проєкту Riyadh Season, – розповідає головний редактор vRINGe.com Антон Горюнов . – Але це не обов'язково буде Саудівська Аравія – той самий реванш із Дюбуа цілком може прийняти лондонський "Вемблі". До того ж, не будемо забувати про бажання Олександра виступити на "Олімпійському" у Києві – я думаю, він не відмовився від такої ідеї. Взагалі я вважаю, що рано чи пізно саудити "награються" у спорт і тоді або зовсім перекриють цю статтю витрат, або уріжуть до 1-2 шоу на рік, якщо говорити про бокс. Тому що для них все це зовсім не про прибуток, а більшою мірою про прикрасу "вітрини" країни. І меншою – про безневинні забави тих, хто має владу з необмеженими фінансовими можливостями. Звичайно, зараз ми, як фани боксу, від цього тільки виграємо, отримуючи ті бої, про які раніше залишалося тільки мріяти. А там хто їх знає, що на думці у цих шейхів…"

Максим Розенко, Чемпіон