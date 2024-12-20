Усик і Саудівська Аравія: "шлюб за розрахунком" та 2,5 трильйони доларів інвестицій у промо країни
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Вже цієї суботи у Саудівській Аравії відбудеться матч-реванш Олександра Усика з Тайсоном Ф’юрі. Після початку повномасштабної війни українець виходить у ринг здебільшого у цій країні. Матч-реванш проти Ентоні Джошуа в серпні 2022 року Олександр провів у Джидді. Перший бій з Тайсоном Ф’юрі – у Ріяді, де знов зустрінеться з британцем у матчі-реванші. Судячи з усього, наступні бої Усик знову буде проводити переважно в Саудівської Аравії, адже саме в цій країні Олександр може заробити найбільші гонорари. Чемпіон розпитав експертів, чому склалася така кон'юнктура.
"Саудівська Аравія переконливо заявляє свої права на звання мекки боксу у 21-му столітті, – вважає президент WBC Ukraine Микола Ковальчук. – Їхні гонорари – це космос, про який ще кілька років тому ніхто й мріяти не міг. Це амбітна стратегія. І вони досягають успіху: великі імена, яскраві шоу, увага всього світу. Поки що вони не ОАЕ, проте, саудити відкривають країну для іноземців та хочуть залучати великі інвестиції. І великий спорт – одна із дуже важливих та успішних складових. А для боксерів це означає можливість не лише битися за титули, але й заробляти гігантські гроші. Усик користується цією можливістю. І це цілком логічно, чому ні?".
"Спорт – важлива складова саудівської програми Vision-2030, – розповідає головний редактор Sportarena.com Сергій Дрига. – Її метою є повна та глобальна трансформація країни зі світового лідера з видобутку та продажу нафти в одну з провідних країн у галузі технологій та інвестиційної привабливості. І спорт – це не лише бокс. Це й футбол, і гольф, і теніс, і рестлінг, і ММА. Планується, що Саудівська Аравія вкладе у різні проєкти 2,5 трильйона доларів, що становить 10% від усіх інвестицій у світі. Королівство має увійти до топ-15 світових економік, буде запроваджено саудівську грінкарту та значно підвищено туристичну привабливість країни. Щоправда, з урахуванням її релігійних особливостей. Серед інших пунктів – будівництво не лише нових аеропортів, наукових та культурних центрів, а й цілих міст".
"Саудівської Аравії прагне зміцнити свій імідж, здобути репутацію відкритої, світської держави й відійти від стереотипу недемократичності, – вважає ведучий ICTV Андрій Ковальський. – Нафтогазові запаси у них величезні, тому розвиток спорту і туризму – більше іміджевий, ніж бізнесовий крок".
"Усику однозначно вигідно з фінансової точки зору боксувати в Саудівській Аравії, адже наразі він проводить останні поєдинки в кар'єрі й потрібно заробити якомога більше грошей, – розповідає експерт та заступник головного редактора Чемпіона Денис Шаховець. – Особливо під час війни, коли Збройним силам України потрібна допомога. Утім, якщо припустити, що війна закінчиться протягом року, то Олександр зробить усе можливе, аби організувати чемпіонський бій у Києві. І це вже історія не про гроші – там доведеться ще й своїм гонораром ділитися із суперником, який, очевидно, буде не надто зацікавлений у такій події. Щодо доцільності проведення надзвичайно дорогих боксерських івентів саудитами, то тільки час покаже, наскільки правильно для себе вони чинять. Головне, що боксери мають можливість заробляти шалені гроші й користуються нею. А фани насолоджуються топовими поєдинками, які запам'ятаються на все життя".
"Можу відповісти, ґрунтуючись на тому досвіді, про який дізнався під час трьох поїздок до Саудівської Аравії за їх перший рік експансії у бокс, – розповідає головний редактор LuckyPunch Олександр Чепілко. – Наразі королівство має державну програму "Саудівська Аравія 2030", у межах якої й реалізуються великі проєкти в спорті, культурі, економіці та інших галузях. Вони, на мою думку, однозначно суттєво додадуть популярності й упізнаваності країні на міжнародній арені. Трохи більше ніж за рік їхньої активної діяльності у спорті фани вже звикли, що найбільш топові події в багатьох дисциплінах проходять саме в Ер-Ріяді. А якщо так триватиме не рік, а три або п’ять? За цей час утвориться пряма асоціація "спорт найвищого рівня = Саудівська Аравія".
"Не факт, що Усик боксуватиме лише в Саудівській Аравії, – вважає редактор Tanksport Василь Танкевич. – Туркі Аль-Шейху, як ключовому архітектору культурної трансформації Саудівської Аравії, тісно у своїй країні. Його діяльність виходить далеко за її межі. Зокрема, нещодавно він оголосив про підписання контракту з одним із лідерів "паунду" Наоя Іноуе, очевидно, з перспективою виходу на японський ринок. А до того він вже зайшов на британський ринок боксу. Щодо правильності чи неправильності позиції саудитів. Я розумію, що спортивні та музичні проєкти є частиною зниження залежності від нафти, створюють нові можливості для розвитку туризму і розваг. Але чув і про те, що такі заходи можуть бути свого роду "спортивним відмиванням" – знаряддям для поліпшення репутації країни на тлі порушень прав людини".
"Поки Турки Аль аш-Шейх залучений до активного витрачання саудівських грошей на бокс – найімовірніше, Усик справді буде "прив'язаний" до проєкту Riyadh Season, – розповідає головний редактор vRINGe.com Антон Горюнов. – Але це не обов'язково буде Саудівська Аравія – той самий реванш із Дюбуа цілком може прийняти лондонський "Вемблі". До того ж, не будемо забувати про бажання Олександра виступити на "Олімпійському" у Києві – я думаю, він не відмовився від такої ідеї. Взагалі я вважаю, що рано чи пізно саудити "награються" у спорт і тоді або зовсім перекриють цю статтю витрат, або уріжуть до 1-2 шоу на рік, якщо говорити про бокс. Тому що для них все це зовсім не про прибуток, а більшою мірою про прикрасу "вітрини" країни. І меншою – про безневинні забави тих, хто має владу з необмеженими фінансовими можливостями. Звичайно, зараз ми, як фани боксу, від цього тільки виграємо, отримуючи ті бої, про які раніше залишалося тільки мріяти. А там хто їх знає, що на думці у цих шейхів…"
Максим Розенко, Чемпіон