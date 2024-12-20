Усик закликав звільнити захисників Азовсталі на церемонії зважування з Ф'юрі

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО) під час церемонії зважування з британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) звернувся з важливим меседжем, розгорнувши прапор, на якому було написано "Free Azovstal Defenders" (звільніть захисників Азовсталі, – прим.).

Зазначимо, що український боксер після початку повномасштабного вторгнення Росії почав активну благодійну діяльність, пожертвувавши на різні потреби понад 10 млн доларів.

Напередодні першого поєдинку Олександр Усик співпрацював з ДТЕК, щоб привернути увагу міжнародних партнерів та союзників до важкого стану енергосистеми України.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі на церемонії зважування Пресслужба Riyadh Season

Нагадаємо, що "Циганський король" прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, хоча обидва боксери не знімали одягу:

Тайсон Ф'юрі — 127.4 кг.

Олександр Усик — 102.5 кг.

19 грудня Усик та Ф'юрі провели найдовшу битву поглядів та "обмінялися люб'язностями".

Раніше повідомлялось про суперечку між командами українського боксера та "Циганського короля" через третього рефері.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.