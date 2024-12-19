Найдовша битва поглядів і сумні зірки боксу: як пройшла пресконференція перед боєм Усик – Ф'юрі

Сьогодні, 19 грудня, відбулася фінальна пресконференція перед другим поєдинком між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

На жаль, івент вийшов дуже дивним, адже зіркові боксери, таке враження, не знали, що сказати, а якщо і говорили – цього було вкрай мало задля створення шоу.

Тайсон Ф'юрі, який зазвичай казав багато веселих та дивний речей, зараз був просто тихим хлопцем, який сконцентрований суто на поєдинку. Натомість Олександр Усик повторював лише одну й ту саму ж фразу, що й завжди. Видно, як боксерів втомили ці розмови.

Пізніше відбулася битва поглядів бійців. Тут вже вони завдали жару, встановивши рекорд: Усик і Ф'юрі дивилися один одному в очі протягом десятьох хвилин! Лише організаторам вдалося їх розвести.

Проте навіть під час цього захопливого протистояння двох ментальностей знову стався конфуз. Транслятори неправильно написали прізвище українського чемпіона, написавши "Uysk" замість "Usyk". Так, і на такому високому рівні трапляються фейли.

Нагадаємо, реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.