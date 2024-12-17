Ф'юрі: Я нокаутую Усика та почую ім'я нового чемпіона світу

Британський боксер Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) пообіцяв нокаутувати українського чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це британець заявив на церемонії прибуття боксерів до столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяда.

"Дуже схожі відчуття, найбільша подія в моєму житті. Одне найбільше шоу і потім інше найбільше. Я нокаутую його, я обіцяю. Моїм найулюбленішим моментом суботи стане оголошення "нового" чемпіона світу", – сказав Ф'юрі.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Раніше Усик розповів про свої плани після бою з Ф'юрі Окрім того, став відомий гонорар боксерів за майбутній поєдинок.