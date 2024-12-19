Ф'юрі: Балачки закінчено, у суботу я планую завдати Усику багато болі
Тайсон Ф'юрі та Френк Воррен
Скріншот із трансляції
Сьогодні, 19 грудня, о 18:00 розпочалася прес-конференція перед великим боксерським поєдинком між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1).
Британський боксер почав відповідати першим на питання журналістів.
"Мені нема чого сказати, окрім того, що буде дуже боляче.
Балачки закінчено. У першому бою я говорив, я жартував.
Цього разу я серйозний. Я збираюся завдати серйозного болю Усику. Дивіться, як я зроблю свою роботу.", – сказав Ф'юрі.
Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.
Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.