Ф'юрі: Балачки закінчено, у суботу я планую завдати Усику багато болі

Сьогодні, 19 грудня, о 18:00 розпочалася прес-конференція перед великим боксерським поєдинком між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1).

Британський боксер почав відповідати першим на питання журналістів.

"Мені нема чого сказати, окрім того, що буде дуже боляче.

Балачки закінчено. У першому бою я говорив, я жартував.

Цього разу я серйозний. Я збираюся завдати серйозного болю Усику. Дивіться, як я зроблю свою роботу.", – сказав Ф'юрі.