Британський журналіст: Фани люблять Усика за гідність, яку він несе в своєму серці

Відомий британський журналіст Гарет Девіс вважає, що Олександр показує світу, яким має бути справжній українець

З Гаретом Девісом ми познайомилися в листопаді 2018 року, коли Усик в Манчестері проводив бій проти Тоні Беллью. Вже протягом 30 років Гарет пише для провідного британського видання The Telegraph. Протягом 20 років як ведучий працює на TalkSport Radio, а на телебаченні має співпрацю з Setanta Sports, ESPN, BT Sport, FOX, BBC iPlayer.

Нещодавно Девіс випустив свою першу книгу, один з розділів якої присвятив Олександру Усику. Чемпіон розпитав відомого журналіста про відношення британських фанів боксу до українця, попросив зробити прогноз на бій-реванш Усик – Тайсон Ф’юрі та поцікавився його думкою, чи варто 48-річній легенді боксу Володимиру Кличко повертатися в ринг.

– Пане Гарете, як британські фани ставляться до Олександра, враховуючи, що він шість разів зустрічався з боксерами з вашої країни на професійному рингу і рахунок в умовному протистоянні Усик – Англія 6:0?

– Олександр став дуже популярним серед британських фанів. Люди люблять його за гідність, яку він несе у своєму серці. Після перемоги над Тайсоном Ф'юрі його популярність зросла ще більше, але в суботу на Усика чекає складне завдання.

– Як на популярність Усика впливає факт, що українець побив усіх ваших найкращих боксерів?

– Я не думаю, що це має значення. Британські фанати люблять великих боксерів. Усик переміг Белью, Чісору, двічі Джошуа, Дюбуа, а тепер і Ф'юрі. Причому більшість перемог він здобув у Великій Британії, на виїзді. Думаю, людям Олександр подобається. Він небагатослівний, досить чарівний. І, на мою думку, люди бачать його таким, яким він є. Саме тому він стає все більш популярним у нашій країні.

– Якщо ви напишете якісну книгу про Усика, чи користуватиметься вона попитом у Великій Британії?

– Я щойно закінчив свою першу книгу. Один із розділів якраз присвячений Усику. Я писав про те, що в ньому живе дух козака і він це несе в собі у дуже важливий для України час. Він піднявся на рівень викликів, які стоять перед країною. І, як він розповідає, багато солдатів з передовою надсилають йому повідомлення:

"Не йди воювати, роби те, що ти робиш у рингу, бо ми хочемо дивитися на тебе, і це нас надихає. Ти показуєш світу, яким має бути справжній українець!".

– Ви вже сказали, що в суботу Усик має скласти важкий екзамен. Який ваш прогноз на бій?

– Перший бій був дуже напруженим. Особисто я оцінив його 114-113 на користь Усика. Після 7 раундів у мене було 5-2 на користь Ф'юрі, але потім Усик дуже добре проявив себе, особливо в 9-му раунді, де він мав 10-8.

Думаю, Тайсон Ф'юрі цього разу дуже серйозно ставиться до свого тренувального табору. Він більше не жартує, він доклав усіх зусиль. Я вважаю, що бій знову буде дуже близьким. Ф'юрі розпочне активніше, більше атакуватиме. Підійматмеи ліву руку для захисту, більше працюватиме джебом. Мій прогноз: Ф’юрі виграє з перевагою в одне очко, і у 2025 році ми побачимо трилогію. Але я не здивуюся, якщо переможе Усик, адже він справжній майстер рингу.

– Коли ви почали стежити за Усиком?

– Вперше побачив його на Олімпійських іграх у Лондоні-2012. Мені він запам'ятався тим, що виходив на ринг в образі козака, а після фінального поєдинку танцював гопака. Вже тоді він був неймовірним. Всі говорили про нього як про видатного аматора у важкій вазі — 355 перемог і лише 15 поразок.

– Спробуймо трохи зазирнути у майбутнє і спрогнозувати найбільші бої у гевівейті у 2025 році. Хто, на вашу думку, може стати наступним супротивником Усика?

– Якщо Тайсон Ф'юрі переможе Усика, буде трилогія в Ер-Ріяді. Якщо Усик переможе, я не думаю, що він повернеться у крузервейт — він занадто великий, щоб знову скидати вагу. Думаю, він проведе ще 2-3 бої. Бій-реванш проти Дюбуа. Можливо, з Джошуа знову.

Якщо Усик переможе Ф'юрі в цьому чи наступному бою, він увійде в історію як один із найвеличніших чемпіонів у суперважкій вазі. Адже, маючи 100 кг ваги та зріст 191 см, він переміг Джошуа, Дюбуа і Ф'юрі. А Ф'юрі, до речі, переміг Володимира Кличка, який був чемпіоном протягом 11 років. Тайсон на 19 кг важчий і на 15 см вищий – це величезна перевага в антропометрії. Тому, на мою думку, якщо Усик переможе Ф'юрі вдруге, він стане однією з легенд боксу.

– Ви пишете про Тайсона Ф'юрі вже 17 років. Який він як людина? Чи люблять його британці?

– Тайсон Ф’юрі – дуже цікава людина. Коли ти з ним наодинці, він дуже спокійний. Іноді поводиться трохи ексцентрично й грає на публіку, але я не думаю, що його ненавидять. Його свого часу звинувачували в тому, що бої у важкій вазі не відбуваються, але це було через очікування угод із Саудівською Аравією.

– У боксерському світі в останній час з’явилися чутки про повернення екссуперника Тайсона Ф’юрі. Чи варто 48-річному Володимиру Кличку повертатися в ринг?

– Я так не думаю. Українець був великим чемпіоном, мав фантастичну кар’єру, але повернення на ринг – це лише фантазії. Особливо проти Лоуренса Околі чи Тайсона Ф’юрі. Минуло занадто багато часу. Та й зараз у нього є важливіші речі, про які потрібно турбуватися.

Максим Розенко, Чемпіон з Саудівської Аравії

Відповідальний редактор – Станіслав Лисак